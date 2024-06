Trump e eleições nos EUA mudam cenário para cripto; o que esperar?

A reviravolta no mercado cripto com a aprovação dos ETFs de ether nos Estados Unidos teve ligação direta com o cenário político americano diante da proximidade das eleições.

Temas que envolvem a regulação do setor também ganharam nova ótica e impactaram o price action dos ativos digitais. Mas o que mais os investidores cripto podem esperar como impacto desse movimento político? Essa é uma das análises que André Portilho, sócio e head de Digital Assets do BTG Pactual, faz nesta edição do podcast do Future of Money.

No bate-papo com os repórteres Mariana Maria e João Pedro Malar, o convidado também explicou a entrada do BTG Pactual no setor, explorou os desafios e a visão a longo prazo. Assista ao vídeo:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok