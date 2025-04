5 criptomoedas que podem disparar em abril, segundo especialistas

As criptomoedas iniciam o mês de abril em meio a um cenário de incertezas. Com um mercado à espera de mais sinais sobre o futuro da economia dos Estados Unidos e os próximos passos do "tarifaço" de Donald Trump, os ativos digitais seguem enfrentando dificuldades. Entretanto, especialistas ainda veem ativos com potencial de alta no mês.

Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos ressalta que "o primeiro trimestre em cripto foi bastante negativo, com quedas muito expressivas em todos os ativos. O bitcoin, principal ativo por capitalização de mercado e, em tese, o de menor volatilidade entre os ativos digitais, desvalorizou cerca de 20% no trimestre".

"Boa parte dessa queda veio por um aumento de aversão ao risco. O próprio S&P500 teve o pior 1º trimestre desde 2022, e houve um aumento significativo na correlação entre a bolsa americana e os ativos digitais", pontua o executivo. Com isso, o grau de força dessa aversão a riscos será determinante para o desempenho das criptomoedas em abril.

Bitcoin

Fleury pontua que "os fundamentos do bitcoin seguem intactos, e sua dinâmica de escassez o deixa menos vulnerável às variações de ciclo econômico, o que tende a ser uma vantagem agora que a tese de desaceleração da economia americana começa a ganhar força entre os investidores".

O gestor lembra ainda que a criptomoeda teve uma correção de cerca de 30% em dois meses, "muito mais por ruídos macro e correlação com ativos de risco do que pelos fundamentos do próprio bitcoin". "Em caso de uma redução da volatilidade, e maior clareza em relação a tarifas, podemos ver uma recuperação significativa nas cotações do ativo, embalado por uma retomada nas captações via ETFs", comenta.

XRP

Pedro Gutiérrez, diretor Latam da CoinEx, vê o XRP como um token com potencial para o mês de abril. Ele avalia que a criptomoeda se tornou "um participante fundamental no setor de finanças baseadas em blockchain, com forte foco em parcerias com bancos e instituições financeiras".

Ele ressalta que a Ripple planeja lançar uma rede compatível com a Ethereum ainda em 2025, "permitindo que contratos inteligentes baseados na Ethereum operem dentro do ecossistema XRP". Para ele, "esse movimento pode aumentar significativamente a demanda pelo token", impulsionando o seu preço.

Gutierrez comenta ainda que, do ponto de vista técnico, a criptomoeda segue em faixa de consolidação de preço, sem tendência clara de alta e queda. Entretanto, um rompimento da faixa dos US$ 2,5 "pode impulsionar um novo movimento altista e atrair mais interesse dos investidores".

Sky (MakerDAO)

Em relatório sobre a sua carteira recomendada de criptomoedas para abril, a equipe da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, trouxe como grande novidade a inclusão da Sky, antiga MakerDAO. Para os analistas, o ativo "destaca-se por seu posicionamento forte e narrativa promissora".

"Uma pesquisa do JPMorgan aponta interesse crescente em stablecoins com yield devido às baixas taxas de juros norte-americanas, beneficiando o protocolo, cuja stablecoin combina estabilidade e rendimentos, alinhada a essa tendência", comenta.

Os analistas pontuam que "as stablecoins estão no centro das narrativas de mercado, com crescente adoção institucional e interesse devido à sua utilidade em pagamentos, remessas e como veículo estável de caixa, fortalecendo a tese de investimento em MakerDAO, que, como emissor de uma das principais stablecoins disponíveis no mercado, está estrategicamente posicionado para capturar essa demanda".

Solana

Vinicius Bellezzo, business development manager da Bybit, acredita que a Solana é uma criptomoeda com potencial para o mês de abril. Ele acredita que o ativo também está em fase de consolidação de preço, atualmente em US$ 126 após chegar a uma máxima de US$ 250 em 2024.

"Mesmo com a correção, o ecossistema segue robusto, com alta atividade em DeFi e NFTs, além de transações rápidas e taxas baixas. O racional aqui é a resiliência técnica e a adoção contínua por desenvolvedores e

instituições", comenta.

Para o executivo, o valor de US$ 125 será "chave" para determinar o futuro da criptomoeda. Caso ela consiga superar os US$ 130, pode chegar a patamares superiores a US$ 150. Bellezzo acredita que o ativo é uma "escolha sólida para quem busca crescimento sustentável".

Sui

Danilo Matos, analista da NovaDAX, cita a Sui como uma criptomoeda com potencial nas próximas semanas. Ele lembra que o ativo está no grupo "Made in USA", ativos digitais criados nos Estados Unidos e que têm sido particularmente beneficiados por anúncios da gestão Trump.

"Apesar da queda de 13% nos últimos 30 dias, essa resiliência puxa atenção para ela no momento do mercado", comenta o analista. Ele pondera, porém, que o ativo também pode iniciar um movimento de queda, depedendo de novidades ou do comportamento dos investidores.

Ele avalia que a faixa dos US$ 2, onde o ativo está atualmente, "tem sido uma boa região para acumulação se você acredita no projeto para o longo prazo".

