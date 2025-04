Em abril, BTG dispensa criptos ligadas a staking e derivativos e recomenda outro ativo; saiba qual

O início de 2025 foi marcado por uma série de desdobramentos importantes no mercado de criptomoedas. Para acompanhar esses movimentos, os analistas de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, fizeram uma pesquisa intensa sobre o setor para realizar o rebalanceamento mensal das Carteiras Recomendadas da plataforma, divididas entre os perfis conservador, moderado e sofisticado. Para abril, duas criptomoedas foram removidas da lista de recomendações, enquanto uma entrou.

Disponibilizadas na íntegra no aplicativo da Mynt, as carteiras recomendadas tem rebalanceamento automático todo mês através do Modo Inteligente, funcionalidade que ajusta as posições do investidor de acordo com as recomendações dos especialistas da plataforma sem que seja necessário fazer manualmente.

Lido e Synthetix deixam recomendações

Em um documento divulgado nesta terça-feira, 1, os analistas de research Matheus Parizotto e João Galhardo justificaram a remoção das criptomoedas Lido e Synthetix das recomendações para Abril:

"A Lido, principal protocolo de staking líquido para Ethereum (ETH), tem enfrentado dificuldades em expandir sua base de usuários e aumentar a adoção de seus serviços, resultando em um cenário de estagnação que sugere limitações em potencial de crescimento. Além disso, O yield do staking de ETH via Lido é menor que o disponível nos mercados tradicionais, e a decisão de abandonar o suporte para outras redes como Solana limitou sua competitividade e expansão em um mercado que valoriza integração multichain", disseram no documento.

"Já a Synthetix tem perdido relevância no espaço de derivativos devido à ascensão de plataformas como a Hyperliquid, que oferecem funcionalidades mais avançadas e uma experiência de usuário superior, atraindo usuários e liquidez e evidenciando a obsolescência gradual da Synthetix. Além disso, a plataforma enfrenta desafios internos, como a falta de inovação significativa e dificuldades em se adaptar às demandas em evolução do mercado, resultando em crescimento limitado que mina sua viabilidade como investimento de longo prazo.", acrescentaram.

Mynt inclui Sky na carteira recomendada

Com a saída de Lido e Synthetix, entra a criptomoeda MakerDAO, agora conhecida como Sky, para as recomendações do BTG Pactual em cripto.

"A Sky destaca-se por seu posicionamento forte e narrativa promissora. Uma pesquisa do JP Morgan aponta interesse crescente em stablecoins com yield devido às baixas taxas de juros norte-americanas, beneficiando o protocolo, cuja stablecoin combina estabilidade e rendimentos, alinhada a essa tendência", justificaram os analistas.

"Com mais de sete anos de operação bem-sucedida, MakerDAO é um dos protocolos mais antigos e consolidados do ecossistema crypto, demonstrando longevidade e resiliência em diferentes ciclos de mercado, o que o posiciona como um pilar confiável no universo DeFi", acrescentaram.

"Além disso, as stablecoins estão no centro das narrativas de mercado, com crescente adoção institucional e interesse devido à sua utilidade em pagamentos, remessas e como veículo estável de caixa on-chain, fortalecendo a tese de investimento em MakerDAO, que, como emissor de uma das principais stablecoins disponíveis no mercado, está estrategicamente posicionado para capturar essa demanda", concluíram.

