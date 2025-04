Mineradoras de bitcoin têm pior mês da história e perdem 25% em valor de mercado

Um levantamento divulgado pelo banco JPMorgan na última terça-feira, 1º, indica que as empresas de mineração de bitcoin com ações negociadas nas bolsas dos Estados Unidos tiveram o seu pior mês da história. Em março, esse grupo acumulou a maior perda de valor registrada até o momento.

Os dados da JPMorgan reúnem as 14 principais empresas que atuam no segmento de mineração da criptomoeda. De acordo com o banco, as perdas de capitalização de mercado chegaram à casa dos 25% no mês de março, representando um encolhimento de US$ 6 bilhões.

O estudo indica ainda que as mineradoras que têm expandido operações em áreas como inteligência artificial tiveram um desempenho pior em março que as mineradoras "puras", que se dedicam apenas à atividade de liberar unidades de bitcoin no mercado.

Foi o segundo mês consecutivo em que as mineradoras "puras" tiveram um desempenho melhor. As perdas em março também ocorrem na sequência de fortes perdas em fevereiro, quando o segmento registrou uma perda de 20% em sua capitalização de mercado, também na casa dos US$ 6 bilhões.

Segundo o JPMorgan, as perdas refletem uma combinação de fatores. A forte aversão a riscos entre investidores tem prejudicado ações do mundo das tecnologias e os preços das criptomoedas, uma combinação que prejudica mais intensamente as mineradoras de bitcoin, que estão ligadas aos dois grupos.

Ao mesmo tempo, a dificuldade de mineração da criptomoeda segue crescendo e atingindo níveis recordes, exigindo que as mineradoras continuem investindo para aprimorar suas operações. A dificuldade maior também implica em mais gastos para essas companhias.

Apesar da alta na sua dificuldade de mineração, o preço do bitcoin caiu no mesmo período. Com isso, mesmo as mineradoras bem-sucedidas acabaram tendo uma lucratividade menor. A combinação de elementos internos e externos ao mercado cripto acabou criando um cenário adverso para o setor.

O JPMorgan pontua ainda que as mineradoras que estão investindo em operações na área de inteligência artificial - em geral usando parte do seu poder computacional para armazenamento e processamento - também lidam com custos elevados e as dificuldades desse segmento, piorando o quadro para essas companhias.

