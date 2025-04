Criptomoedas hoje: saiba o que esperar do Liberation Day e oportunidades de compra para o bitcoin

Nesta terça-feira, 1, o bitcoin e as principais criptomoedas apresentam volatilidade às vésperas do "Liberation Day", dia em que Donald Trump deve divulgar novas tarifas. Nos últimos meses, o governo Trump, o cenário macroeconômico e a "guerra tarifária" dos Estados Unidos exerceram forte impacto na cotação dos ativos digitais.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 84.226, com alta de 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No mesmo período, a criptomoeda chegou a cair para US$ 82.263.

“Dado o cenário que temos agora, é importante observar o nível de US$ 84.200 e US$ 84.300, que atuou como uma forte região de resistência para o bitcoin. É importante que ele faça um rompimento acima disso para proporcionar um movimento de recuperação mais consistente”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual durante o programa Morning Call Crypto. O especialista ainda afirmou que o bitcoin pode ter oportunidade de compra para o longo prazo em cotações de US$ 81.200 e US$ 82 mil.

O que esperar do Liberation Day

Chamado de "Liberation Day", o dia 2 de abril pode ser marcado pela divulgação de novas tarifas do governo Trump nos Estados Unidos. De acordo com João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, "o evento ainda não está completamente precificado pelo mercado, principalmente pela imprevisibilidade das ações de Trump, de modo com que o Liberation Day deve intensificar a volatilidade em ativos de risco, incluindo cripto".

“O Liberation Day, data em que Donald Trump deve divulgar novas tarifas, está trazendo muita incerteza para o mercado no momento. Acredito que se ele soltar realmente todas as tarifas que ele mencionou de uma vez no dia 2 de abril, o mercado vai sentir o baque. Isso pode trazer um impacto negativo para os preços. Caso ele postergue algumas taxas, teremos um desdobramento positivo não só para agora como para os próximos meses”, acrescentou Lucas Josa, no Morning Call Crypto.

