5 criptomoedas que podem valorizar em junho, segundo especialistas

O mercado de criptomoedas encerrou o mês de maio com os seus principais ativos alternando entre perdas e lateralização. Foi o caso do bitcoin, que teve sua primeira queda mensal em 2023. E uma mudança nesse cenário em junho dependerá do mesmo tema que tem sido o centro das atenções dos investidores em todo o mundo: os próximos passos do ciclo de alta de juros dos Estados Unidos.

Apesar de uma suavização desse ciclo, com uma elevação menor na última reunião e sinalização de possível pausa em junho, o mercado ainda aguarda um movimento concreto do Federal Reserve nessa direção. Enquanto isso não ocorre, os ativos têm tido estabilidade e dificuldade para romper faixas de preço que possam desencadear ralis de compra.

"Com a resolução da questão do teto de endividamento nos Estados Unidos o mês de junho deve ser dominado pela narrativa em torno da possibilidade de uma nova alta dos juros ou uma potencial estabilização do processo de ajuste monetário na maior economia do mundo", explica Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset.

Ele observa que "a reunião do Federal Reserve, agendada para os dias 13 e 14, já está despertando uma mistura de expectativas no mercado. A opinião dos membros do Fed está dividida, oscilando entre aqueles que preveem um acréscimo de 0,25 ponto percentual nos juros e os que defendem uma estabilização dos juros pelo Fed".

Caso essa estabilização ocorre, ativos considerados mais arriscados tendem a atrair mais investimentos, caso das criptomoedas. Ao mesmo tempo, especialistas apontaram para a EXAME alguns ativos que podem ter desempenho positivo mesmo na incerteza neste mês, e que por isso demandam atenção dos investidores. Confira!

Lido

O lido, ou LDO, é o token nativo da Lido DAO, uma comunidade descentralizada e autônoma que reúne validadores do blockchain Ethereum. Os detentores da criptomoeda obtêm direito de votar nas decisões sobre o futuro do projeto, e portanto o sucesso dele está intimamente ligado ao desempenho do ativo.

Rai Auad, educadora Web3, palestrante e criadora de conteúdo, explica que "a Lido permite que os usuários façam staking de Ethereum mantendo a liquidez de seus ativos. A plataforma atualizou recentemente para a versão 2, que trouxe melhorias importantes para a experiência de staking de ether". Segundo ela, o projeto é atualmente líder no segmento de staking.

"Hoje, a Lido representa 32% de todo o staking de ether feito. Eles oferecem consistentemente os maiores retornos, enquanto muitos dos concorrentes cobram mais taxas. Para competir efetivamente com a Lido, nesse mercado que está crescendo, os concorrentes precisarão ser bem melhores, o que parece difícil no momento. Por isso, faz sentido continuar observando a Lido", afirma.

XRP

O XRP, criptomoeda desenvolvida pela Ripple, foi um dos poucos grandes ativos do mercado que teve um desempenho positivo em maio. Esse movimento esteve ligado principalmente às expectativas dos investidores sobre um processo envolvendo a empresa e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), que afirma que o XRP é um valor mobiliário e, por isso, estaria sendo negociado ilegalmente.

Tasso Lago, fundador da Financial Move, destaca que, considerando as informações divulgadas até o momento, a Ripple é a favorita para sair vitoriosa nessa disputa. Se isso ocorrer, a empresa "tira um peso jurídico que está com ela há alguns anos", o que dá um "grande potencial de subida a médio prazo" para o Ripple.

"Esse processo estava penalizando bastante o preço do XRP", ressalta o analista. Por isso, um resultado favorável tende a beneficiá-lo. Até o momento, porém, ainda não foi divulgado oficialmente quando o veredito sairá. Em entrevista à EXAME, um representante da empresa disse que a Ripple está "otimista" sobre o caso.

Solana

Auad também cita a sol, criptomoeda nativa do blockchain Solana e uma das maiores do mercado. Ela observa que, após a falência da corretora de criptomoedas FTX em novembro de 2022, o ativo "sofreu muito", sendo prejudicado pela associação com a empresa. Entretanto, esse quadro mudou neste ano, o que tem sido positivo para a cripto.

"Vale à pena olhar para o ecossistema e ver que há muita coisa sendo construída lá. A Solana teve um aumento notável de duas vezes no seu número de usuários únicos no último mês, com uma parte significativa composta por novos usuários que entraram no ecossistema a partir de funcionalidades como os NFTs programáveis e a compactação de NFTs", comenta.

A especialista diz ainda que "a capacidade desses aplicativos de reter usuários a longo prazo ainda é incerta. No entanto, espera-se que esses aplicativos especializados tenham um impacto crucial na manutenção do envolvimento do usuário no ecossistema da Solana a longo prazo e no aumento do crescimento do ecossistema no futuro. Sendo assim, vale continuar acompanhando a Solana".

Bitcoin

A maior criptomoeda do mercado também não poderia ficar de fora da lista. Apesar de ainda acumular uma valorização de mais de 60% em 2023, o bitcoin fechou o mês de maio com a sua primeira desvalorização mensal neste ano. O ativo tem tido um comportamento de forte lateralização, com dificuldades para sair do intervalo entre US$ 26 mil e US$ 29 mil.

Ayron Ferreira, da Titanium, avalia que "a previsão é de que junho possa trazer volatilidade, em vista de que a criptomoeda tem exibido baixa força por dois meses consecutivos. A estabilidade foi ainda mais acentuada pela redução no volume de transações em maio, o que restringiu a liquidez no mercado. O volume total de negociação ficou por volta de US$ 439 bilhões, marcando o ponto mais baixo do ano".

Nesse sentido, será importante ficar de olho em possíveis mudanças nessas métricas, que poderiam indicar um aumento da liquidez e na oferta efetivamente disponível para negociações em corretoras e abrir espaço para ganhos. Entretanto, a decisão de juros nos EUA deverá ser o fator determinante para desencadear, ou não, esse movimento.

Avalanche

O avax, criptomoeda nativa do blockchain Avalanche, também é destacado por Rai Auad. A educadora explica que a rede "tem se estabelecido como uma plataforma de contratos inteligentes de destaque. A rede, através de inovações tecnológicas significativas, promete superar os desafios do trilema de escalabilidade. Ela oferece a capacidade de criar blockchains personalizadas e implementar contratos inteligentes por meio de um sistema descentralizado de validação baseado no mecanismo de consenso Proof of Stake (PoS)".

"Diferente do Bitcoin, que utiliza o Proof of Work (PoW), a Avalanche utiliza um sistema de consenso que permite aumentar o número de transações por segundo, melhorando significativamente a escalabilidade. Um ponto importante é a parceria estratégica estabelecida entre a Avalanche e a Amazon Web Services (AWS). Este acordo tem o potencial de expandir a aplicação da Avalanche em empresas e governos, o que pode estimular uma maior demanda pelo token avax", observa a especialista.

Além disso, ela destaca que a rede tem tido um "bom desempenho": "Ela lançou uma série de ferramentas e recursos inovadores, como a HyperSDK, a Glacier API e The Graph, visando atrair mais desenvolvedores para a plataforma. Existe também uma previsão de atualizações para melhorias de segurança e aumento da rede. Dessa forma, acredito que consequentemente o número de usuários da rede deve crescer, aumentando a demanda pela criptomoeda avax".

