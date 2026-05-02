Palmeiras e Santos empatam em jogo pela 14ª quarta rodada do Brasileirão

O Palmeiras e o Santos fecharam a disputa deste sábado, 2, no empate de 1 a 1. O jogo ocorreu no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Palmeiras entrou em campo com o propósito de ampliar a vantagem sobre os adversários na competição. A equipe soma 32 pontos e ocupa a liderança, com seis de diferença para o Flamengo, segundo colocado, que tem um jogo a menos (13 contra 12). A campanha registra dez vitórias, dois empates e uma derrota, com 23 gols marcados e 10 sofridos no período.

Já o Peixe ocupa a parte inferior da tabela e tenta se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe aparece na 17ª colocação, com 14 pontos, mesma pontuação do Internacional, 16º colocado e primeiro fora do Z4, mas em desvantagem nos critérios de desempate. A campanha soma três vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 18 gols marcados e 21 sofridos até o momento.

Clássico da saudade

Conhecido como “Clássico da Saudade”, em referência à década de 1960, quando o Palmeiras contava com Ademir da Guia e o Santos tinha Pelé como principal nome, o confronto reúne registros históricos entre os clubes. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 356 vezes, com vantagem para o Palmeiras. O time soma 155 vitórias, contra 109 do Santos, além de 92 empates.

No total de gols, o Palmeiras também registra números superiores, com 593 marcados, enquanto o Santos anotou 489, totalizando 1.082 gols no duelo.

Como foi o jogo?

O duelo começou com o Palmeiras em iniciativa ofensiva, enquanto o Santos conteve a pressão inicial e passou a ocupar o campo de ataque.

Após investidas com Rollheiser e Gabigol, o time visitante abriu o placar. Aos 25 minutos, o camisa 32 aproveitou a sobra após desarme de Gustavo Gómez e finalizou no canto de Carlos Miguel para marcar 1 a 0.

Na reta final da primeira etapa, o Palmeiras tentou avançar, mas o Santos manteve a vantagem até o intervalo.

Na segunda etapa, o Santos retomou a pressão ofensiva e exigiu intervenções de Carlos Miguel. O Palmeiras chegou ao empate aos 18 minutos, após Allan recuperar a bola e acionar Andreas Pereira, que cruzou para Flaco López concluir e marcar 1 a 1. Jogadores do Santos contestaram o lance, com alegação de falta, mas a arbitragem validou o gol.

O meio-campista Paulinho retornou após quase um ano sem atuar, desde as quartas de final do Mundial de Clubes de 2025.

Nos acréscimos, o Palmeiras chegou a marcar com Allan, porém o gol foi anulado após revisão do árbitro Raphael Claus no VAR, que identificou toque de mão de Jhon Arias na jogada. O confronto terminou empatado em 1 a 1.