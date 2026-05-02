O despertar do banco conversacional como a próxima fronteira dos serviços financeiros

Por Tatiana Orofino*

O setor financeiro está deixando de ser um sistema de transações para se tornar um sistema de interações. Mais do que digitalizar serviços, os bancos estão aprendendo a conversar — e isso redefine não apenas a experiência do cliente, mas a própria natureza do que significa ser um banco.

Durante décadas, a evolução bancária foi marcada pela migração de canais: das agências físicas para o internet banking, e depois para os aplicativos móveis. Agora, não se trata mais de onde a interação acontece, mas de como ela acontece. Interfaces baseadas em menus e jornadas rígidas começam a dar lugar a interações fluidas mediadas por inteligência artificial e baseadas em linguagem natural.

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Nesse novo modelo, o cliente não precisa mais aprender a usar o banco. Ele apenas expressa sua intenção. Em vez de navegar por múltiplas telas para contratar um produto, basta dizer “vou viajar amanhã” para que o banco interprete o contexto e ofereça, de forma proativa, opções de câmbio, seguro ou ajuste de limite. A complexidade deixa de estar na interface e passa a ser absorvida pela inteligência do sistema.

Essa mudança acompanha a evolução da própria inteligência artificial, dos modelos preditivos à IA generativa e, agora, à IA agêntica. Não se trata apenas de responder melhor, mas de agir de forma autônoma, mantendo contexto, memória e compreensão contínua da intenção do usuário.

E isso não é uma melhoria incremental, é uma mudança de poder. Quem controla a interface, e a forma como decisões são sugeridas ou automatizadas, passa a influenciar diretamente o comportamento financeiro do cliente.

No setor financeiro, esse movimento encontra um ambiente especialmente propício. Estudos de consultorias globais como McKinsey, Accenture e BCG mostram que o uso de inteligência artificial e personalização avançada já está associado a ganhos de 15% a 20% em satisfação do cliente, crescimento de receita entre 5% e 8% e aumentos expressivos na eficiência de recomendação e conversão em jornadas digitais altamente contextualizadas.

É nesse contexto que surge um novo papel para as instituições financeiras: o de agente ativo na vida do cliente. A lógica reativa, na qual o banco responde a comandos, dá lugar a uma atuação proativa e contextual. Com base em dados em tempo real, o banco passa a antecipar necessidades, identificar oportunidades e reduzir riscos antes mesmo que o cliente perceba. A experiência financeira deixa de ser fragmentada, ou baseada em eventos isolados, e passa a ser contínua.

O impacto competitivo no setor é direto. Se antes a disputa estava centrada em produtos e tarifas, agora ela se desloca para a qualidade das decisões que o banco é capaz de tomar em nome do cliente. O banco do futuro não será necessariamente aquele com mais funcionalidades, mas aquele que melhor interpreta intenções e age com precisão no momento certo.

Ao mesmo tempo, essa transformação impõe uma nova equação de confiança. Quanto mais natural e integrada for a interação, maior será a expectativa do cliente em relação à transparência e ao uso responsável de seus dados. A segurança deixa de ser um elemento visível e passa a operar de forma contínua e contextual — baseada em comportamento, identidade e padrões de uso — sem interromper a experiência.

Há, evidentemente, desafios importantes. A hiperpersonalização exige governança robusta para evitar vieses e decisões inadequadas. A automação excessiva pode reduzir a percepção de controle do usuário, e a dependência crescente de dados amplia a responsabilidade das instituições na proteção e no uso ético dessas informações.

Ainda assim, a direção é clara. Não estamos diante apenas de uma inovação tecnológica, mas de uma mudança de linguagem — e, como toda mudança de linguagem, ela redefine quem consegue participar, quem consegue inovar e quem consegue liderar.

No fim, o diferencial competitivo não estará apenas na capacidade de processar dados, mas na habilidade de ouvir, compreender e agir com inteligência, combinando a naturalidade de uma boa conversa com a precisão de uma decisão bem-informada.

E talvez seja exatamente isso que o cliente sempre esperou do seu banco.

*Tatiana Orofino é líder de desenvolvimento de negócios para o setor financeiro na AWS América Latina e assumiu em 2026 a liderança do conselho do Women at Amazon, grupo de afinidades global para mulheres, funcionários não binários e aliados, do qual faz parte desde 2021. É graduada em engenharia da computação, com larga experiência em soluções inovadoras para empresas.

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