Disputa judicial faz XRP atrair mais de R$ 8 bilhões em uma semana; entenda

A criptomoeda XRP foi um dos destaques do mercado nesta semana. Segundo dados da plataforma CoinGecko, ela acumula uma valorização de 9,4% nos últimos sete dias, ao mesmo tempo em que o bitcoin subiu 1,5% e o ether, 2,1%. Com essa performance, o ativo atraiu mais de US$ 1,6 bilhão (quase R$ 8 bilhões, na cotação atual) de investidores.

Para analistas, o principal motivo para essa valorização acima da média do mercado é um novo desdobramento da disputa judicial entre a Ripple - empresa responsável pelo XRP - e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

O regulador acusa a Ripple de ter violado as leis do país, já que considera o XRP como um valor mobiliário. Nesse caso, a oferta dele teria ocorrido sem a permissão da SEC, e portanto representaria um crime pela empresa. O mercado acompanha o caso de perto, não apenas pelas possíveis consequências para o XRP, mas também porque ele pode criar uma jurisprudência positiva ou negativa para outros criptoativos na mira do órgão.

Apenas na última quarta-feira, 17, o XRP chegou a subir mais de 4% depois que a juíza responsável pelo processo negou o pedido da SEC para tornar sigiloso um documento interno do regulador que inclui uma fala de um antigo diretor do órgão de 2018. Nela, ele afirma que o bitcoin e o ether não seriam valores mobiliários, com argumentos que a Ripple usa agora para se defender.

Com o pedido negado, o mercado espera agora a divulgação pública desses documentos, com alguns apontando uma possível liberação no dia 6 de junho. O documento se tornou uma das peças mais importantes na linha de argumentação da Ripple, e por isso gerou expectativas no mercado, reforçadas pelas tentativas da SEC de evitar sua divulgação.

XRP vai continuar subindo?

O comportamento futuro do preço do XRP vai depender diretamente do resultado do julgamento sobre a criptomoeda nos Estados Unidos. Caso ela seja considerada um valor mobiliário - o que analistas apontam como menos provável atualmente - a tendência é de que ela tenha uma forte queda.

Ao mesmo tempo, uma derrota da SEC no julgamento tende a beneficiar o ativo e levar à sua valorização. Entretanto, há chances do mercado precificar previamente esse resultado, o que levaria a um aumento menor do preço do XRP já que o evento precificado apenas seria confirmado.

Atualmente, o XRP é a sexta maior criptomoeda do mercado considerando a sua capitalização total, segundo dados do CoinGecko. Ele está cotado a US$ 0,47, com um valor total de US$ 24,1 bilhões. Atualmente, o ativo é usado em operações na rede da Ripple, empresa focada em transações transfronteiriças. Recentemente, a companhia lançou uma plataforma para governos emitirem suas próprias moedas digitais.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok