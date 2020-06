5 restaurantes que iniciaram as operações durante a quarentena

Mensa em Casa

A marca foi idealizada antes da pandemia do novo coronavírus, mas não tinha data de estreia. Seria um braço do Mensa, na Vila Madalena, porém dedicado a receitas mais descomplicadas e apenas para entrega. Com a quarentena o jeito foi tirar o novo negócio do papel o quanto antes. No menu dele o chef Rafael Navarini incluiu pedidas como sanduíche de pastrami com maionese de cebolinha e picles de cebola roxa no pão de fermentação natural (R$ 30); hambúrguer de costela de angus com alface americana e tomate confitado no pão de brioche (R$ 24); e fettuccine com molho rústico de tomate e frutos do mar (R$ 48). Para os vegetarianos recomenda-se o sanduíche de falafel com compota de cebola roxa e coalhada seca no pão de brioche (R$ 20) e o cuscuz de milho com vegetais grelhados, leite de castanha e ovo frito (R$ 32). Pedidos pelo iFood ou pelo telefone (11) 3031-7536.

Novo negócio do peruano Renzo Garibaldi: hambúrguer dry aged Novo negócio do peruano Renzo Garibaldi: hambúrguer dry aged

Osso Smash House

Em funcionamento desde 1 de junho, é mais uma parceria dos irmãos Guilherme e Gustavo Mora com o açougueiro peruano Renzo Garibaldi (a primeira é o restaurante Cór, no Alto de Pinheiros). Concebida antes da pandemia com a pretensão de dar origem a uma rede, a hamburgueria é especializada em cortes dry aged, transformados em discos fininhos prensados, na linha smash. Grelhados na brasa, numa chapa disposta sobre o carvão, ganham acompanhamentos simples, no máximo queijo, bacon, maionese da casa e marmelada de bacon. A opção mais em conta custa R$ 14,90. O hambúrguer vegetariano, de cogumelos, é vendido a R$ 17,90. Hoje o funcionamento está limitado ao iFood, mas quando a pandemia arrefecer sairá do forno o endereço físico.

–

Ototo

Era só abrir as portas do Tan Tan, em Pinheiros, para uma enorme fila de clientes se formar diante do elogiado restaurante. Com a quarentena, o empreendimento migrou para o delivery, mas o chef Thiago Bañares achou prudente criar um segundo negócio, o Ototo, para abastecer sua clientela com opções mais simples e mais acessíveis. É especializado em bentôs, as marmitas japonesas, digamos assim. Combinam sempre arroz, conservas, vegetais, cozidos, saladas e proteínas com preparos variados e custam cerca de R$ 40 cada um. Outra opção são as sobrecoxas de frango fritas com omelete japonesa e salada de batata (R$ 37), mesma dupla que acompanha o hambúrguer de copa lombo suína (R$ 37). Os pedidos, preparados só no almoço, são entregues pelo Rappi. Para retirá-los no local é preciso encomendar pelo WhatsApp (11) 95793-5983.

Locale Caffé: novidade no Itaim Locale Caffé: novidade no Itaim

Locale Caffé

O empreendimento pertence aos mesmos donos do restaurante CÔL e do Oguru, o japonês que logo no início da quarentena montou uma campanha de venda de vouchers para serem usados mais para frente, tirando o negócio do sufoco. Em finalização desde o ano passado, ocupa um aprazível imóvel no Itaim. É um misto de bar e café de inspiração italiana. Serve itens para café da manhã como ovos mexidos com pão italiano e presunto cru (R$ 18), salada de frutas com iogurte (R$ 14) e pão de queijo (R$ 7). Há paninis caprichados, a exemplo do que junta picanha defumada, queijo de coalho, cebola caramelada, chutney de manga, maionese defumada e agrião (R$ 36), e até drinques clássicos engarrafados como o aperol spritz (R$ 28). Pedidos só pelo WhatsApp (11) 94140-4371.

Unno: nova operação da chef Tássia Magalhães, Unno: nova operação da chef Tássia Magalhães,

Unno

Da chef Tássia Magalhães, dos restaurantes Fabbrica e Riso.e.ria, o novo empreendimento surgiu na quarentena com a proposta de entregar massas a preços camaradas (todas custam R$ 40). Há opções clássicas como espaguete a bolonhesa, rigatoni alla vodka, nhoque ao molho de tomate e pesto de manjericão e ravióli com recheio de mussarela de búfala ao molho branco com limão siciliano. Dica: as pastas e os molhos podem ser escolhidos separadamente e também são entregues a vácuo, para posterior finalização. De sobremesa, brownie de chocolate e nozes (R$ 20). Pedidos via Rappi ou iFood.