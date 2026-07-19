Espanha ou Argentina? Campeão da Copa leva a maior premiação da história

Espanha ou Argentina: campeão da Copa leva R$ 263,5 milhões (Ulrik Pedersen/Defodi Images/Getty Images)
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Publicado em 19 de julho de 2026 às 13h46.
Além da taça e do prestígio de chegar ao topo do futebol mundial, Espanha e Argentina disputam neste domingo, 19, a maior premiação já paga pela Fifa em uma Copa do Mundo. O campeão do Mundial de 2026 vai receber US$ 51,5 milhões (cerca de R$ 263,5 milhões), enquanto o vice-campeão fica com US$ 34,5 milhões (R$ 176,5 milhões).
A Fifa distribui valores de forma progressiva conforme a campanha de cada seleção: quanto mais longe no torneio, maior o prêmio recebido.
Noruega, Bélgica, Marrocos, Suíça recebem US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões) cada.
México, Colômbia, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Egito, Paraguai ganham US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões) cada.
Holanda, Alemanha, Costa do Marfim, Croácia, Japão, Austrália, RD Congo, Gana, Equador, África do Sul, Suécia, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Argélia, Senegal, Cabo Verde recebem US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões) cada.
Irã, Coreia do Sul, Turquia, Escócia, Uruguai, Arábia Saudita, República Tcheca, Nova Zelândia, Catar, Curaçao, Panamá, Jordânia, Haiti, Uzbequistão, Tunísia, Iraque garantem US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões) cada.