Espanha ou Argentina? Campeão da Copa leva a maior premiação da história

Além da taça e do prestígio de chegar ao topo do futebol mundial, Espanha e Argentina disputam neste domingo, 19, a maior premiação já paga pela Fifa em uma Copa do Mundo. O campeão do Mundial de 2026 vai receber US$ 51,5 milhões (cerca de R$ 263,5 milhões), enquanto o vice-campeão fica com US$ 34,5 milhões (R$ 176,5 milhões).

A Fifa distribui valores de forma progressiva conforme a campanha de cada seleção: quanto mais longe no torneio, maior o prêmio recebido.

Veja a premiação de cada seleção na Copa

Final

1º lugar — US$ 51,5 milhões (R$ 263,5 milhões)

2º lugar — US$ 34,5 milhões (R$ 176,5 milhões)

3º lugar (Inglaterra) — US$ 30,5 milhões (R$ 156 milhões)

4º lugar (França) — US$ 28,5 milhões (R$ 146 milhões)

Eliminados nas quartas de final

Noruega, Bélgica, Marrocos, Suíça recebem US$ 20,5 milhões (R$ 105 milhões) cada.

Eliminados nas oitavas de final

México, Colômbia, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Egito, Paraguai ganham US$ 16,5 milhões (R$ 84 milhões) cada.

Eliminados nos 16 avos de final

Holanda, Alemanha, Costa do Marfim, Croácia, Japão, Austrália, RD Congo, Gana, Equador, África do Sul, Suécia, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Argélia, Senegal, Cabo Verde recebem US$ 12,5 milhões (R$ 64 milhões) cada.

Eliminados na fase de grupos

Irã, Coreia do Sul, Turquia, Escócia, Uruguai, Arábia Saudita, República Tcheca, Nova Zelândia, Catar, Curaçao, Panamá, Jordânia, Haiti, Uzbequistão, Tunísia, Iraque garantem US$ 10,5 milhões (R$ 54 milhões) cada.