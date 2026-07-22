VNL 2026: por que Gabi Guimarães está fora das finais da Liga das Nações de Vôlei?

A seleção brasileira feminina disputa as finais da Liga das Nações de Vôlei (VNL) sem uma de suas principais referências. Capitã da equipe comandada por José Roberto Guimarães, Gabi Guimarães está fora da fase decisiva da competição por causa de um problema físico e não participou da vitória sobre o Japão nas quartas de final, nem estará à disposição para o restante do torneio.

A ausência da ponteira foi confirmada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) antes da viagem da delegação para Macau, na China.

Qual é a lesão de Gabi Guimarães?

De acordo com a CBV, Gabi se recupera de um desconforto na região lombar. A jogadora realiza tratamento fisioterapêutico e um trabalho específico de condicionamento físico para retornar em plenas condições às próximas competições da seleção.

A prioridade da comissão técnica é preservar a atleta para o Campeonato Sul-Americano, marcado para setembro, no Maracanãzinho. Além do título continental, o torneio oferece vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Capitã não entrou em quadra na VNL

Embora tenha sido convocada para defender o Brasil na Liga das Nações, Gabi não disputou nenhuma partida da edição de 2026.

A ponteira foi chamada por José Roberto Guimarães em maio e se apresentou posteriormente ao grupo em Saquarema, onde iniciou o processo de recuperação. Mesmo sem condições de jogo, acompanhou a delegação durante a competição e esteve com o elenco na primeira semana, em Brasília, onde recebeu o carinho da torcida brasileira.

Lesão acompanha a atleta há anos

Em um vídeo divulgado após o anúncio de seu corte das finais da VNL, Gabi explicou que o problema não é recente e afirmou que seu corpo já vinha dando sinais de desgaste após muitos anos de calendário intenso entre clube e seleção.

"Na verdade, o corpo já vinha dando sinais há algum tempo. Já venho sofrendo com essa lesão há alguns anos, então o corpo já mostrava que, em algum momento, eu precisaria parar."

A capitã também destacou que mantém uma rotina de recuperação com sessões de fisioterapia, piscina, pilates e musculação para acelerar o retorno às quadras.

Brasil tem outros desfalques importantes

Além de Gabi, José Roberto Guimarães também perdeu outras duas atletas para a fase final da Liga das Nações.

A oposta Tainara sofreu uma lesão no tendão do quadríceps do joelho direito durante a competição, enquanto a central Julia Kudiess rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na última rodada da fase classificatória.

Para suprir as ausências, a comissão técnica convocou a ponteira Maira Basso e a central Larissa Besen, ambas do Osasco, para integrar o grupo nas finais da VNL.