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Tarifaço de Trump poupa tilápia e lagosta congelada, mas taxa lagosta viva; veja a lista

Nova tarifa de 25% dos EUA atinge parte das exportações brasileiras de pescados, mas os principais produtos vendidos ao mercado americano permanecem isentos

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de julho de 2026 às 15h10.

A nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras passou a valer nesta terça-feira, 22, e atingiu apenas uma parcela dos pescados e crustáceos vendidos pelo Brasil ao mercado americano.

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, os produtos que ficaram de fora da cobrança representam 89,2% do valor exportado aos Estados Unidos em 2025. Entre os itens isentos estão alguns dos principais produtos da pauta brasileira, como tilápia, atum, espadarte e lagosta congelada.

A nova taxa entrou em vigor após uma investigação do governo americano concluir que o Brasil adota práticas que "oneram ou restringem" o comércio com os Estados Unidos. Entre os exemplos citados estão o sistema de pagamentos Pix e a regulação de plataformas digitais.

Quais pescados ficaram isentos

Entre os produtos que não serão afetados pela tarifa de 25% estão:

  • Albacora-laje fresca ou refrigerada;
  • Albacora-bandolim fresca ou refrigerada;
  • Cavalinhas frescas ou refrigeradas;
  • Espadarte fresco ou refrigerado;
  • Tilápia fresca ou refrigerada;
  • Tilápia inteira congelada;
  • Filé de tilápia fresco ou refrigerado;
  • Lagosta congelada;
  • Outros peixes congelados, como corvina, pescadas, pargo, peixe-sapo, garoupas, tainhas e cherne-poveiro.

Quais produtos foram taxados

A lista divulgada pelo Ministério da Pesca evidencia que, em alguns casos, a incidência da tarifa varia conforme a forma de comercialização do produto. É o caso da lagosta, cuja versão congelada permanece isenta, enquanto exemplares vivos, frescos ou refrigerados passaram a ser tributados.

O mesmo ocorre com a tilápia: o filé congelado foi taxado, mas a versão fresca ou refrigerada e o peixe inteiro congelado ficaram fora da nova cobrança.

A lista de itens atingidos pela nova tarifa inclui:

  • Farinhas, pós e pellets de peixe impróprios para alimentação humana;
  • Outros peixes das famílias Bregmacerotidae, Gadidae e outras;
  • Filé de tilápia congelado;
  • Outros filés congelados de peixes;
  • Outras carnes de peixes, frescas, refrigeradas ou congeladas;
  • Lagostas vivas, frescas ou refrigeradas;
  • Algas próprias para alimentação humana;
  • Outras algas frescas, refrigeradas, congeladas ou secas.

 

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