Jogos da NBA de hoje, terça-feira, 21: onde assistir ao vivo e horários

Basquete: Jogos decisivos dos playoffs acontecem nesta terça, 21 ( (Foto: Joshua Gateley/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h13.

A temporada 2025/26 da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, está entrando em seus momentos decisivos. Agora, com a disputa dos playoffs, as equipes buscam os resultados para seguirem vivas em busca do tão sonhado título.

Nesta terça-feira, 21, três jogos marcam a disputa dos playoffs. Boston Celtics x Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers x Houston Rockets se enfrentam pelo jogo dois dos playoffs.

Na partida 1, Boston Celtics, Spurs e Lakers venceram. No formato de melhor de sete, a equipe que tiver quatro vitórias primeiro se classifica.

Veja os jogos e onde assistir às partidas da NBA

  • 20h - Boston Celtics x Philadelphia 76ers - Amazon Prime Video
  • 21h - San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers - Amazon Prime Video
  • 23h30 - Los Angeles Lakers x Houston Rockets - Amazon Prime Video

Veja os classificados para os playoffs da NBA 2026

Conferência Leste

  1. Detroit Pistons
  2. Boston Celtics
  3. New York Knicks
  4. Cleveland Cavaliers
  5. Toronto Raptors
  6. Atlanta Hawks
  7. Philadelphia 76ers
  8. Orlando Magic

Conferência Oeste

  1. Oklahoma City Thunder
  2. San Antonio Spurs
  3. Denver Nuggets
  4. Los Angeles Lakers
  5. Houston Rockets
  6. Minnesota Timberwolves
  7. Portland Trail Blazers
  8. Phoenix Suns

Veja os jogos dos playoffs da NBA

  • Detroit Pistons x Orlando Magic
  • Boston Celtics x Philadelphia 76ers
  • New York Knicks x Atlanta Hawks
  • Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors
  • Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
  • San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
  • Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves
  • Los Angeles Lakers x Houston Rockets
Mais de Esporte

Lecce X Fiorentina: que horas e onde assistir ao jogo do campeonato italiano?

Crystal Palace x West Ham: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League?

Jogos do Brasileirão Feminino de hoje, segunda-feira, 20: onde assistir ao vivo e horários

Jogos de hoje, segunda, 20 de abril: onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Pop

‘Mother Mary’: como o cinema criou uma diva pop fictícia com Anne Hathaway

Ciência

Água com gás emagrece? A ciência finalmente deu o veredito (e não é o que você espera)

ESG

As dez maiores hidrelétricas do mundo — veja quantas são brasileiras

Future of Money

Strategy faz 3ª maior compra de bitcoin da sua história e ultrapassa BlackRock