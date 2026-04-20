Jogos da NBA de hoje, terça-feira, 21: onde assistir ao vivo e horários

A temporada 2025/26 da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, está entrando em seus momentos decisivos. Agora, com a disputa dos playoffs, as equipes buscam os resultados para seguirem vivas em busca do tão sonhado título.
Nesta terça-feira, 21, três jogos marcam a disputa dos playoffs. Boston Celtics x Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers x Houston Rockets se enfrentam pelo jogo dois dos playoffs.
Na partida 1, Boston Celtics, Spurs e Lakers venceram. No formato de melhor de sete, a equipe que tiver quatro vitórias primeiro se classifica.
Veja os jogos e onde assistir às partidas da NBA
- 20h - Boston Celtics x Philadelphia 76ers - Amazon Prime Video
- 21h - San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers - Amazon Prime Video
- 23h30 - Los Angeles Lakers x Houston Rockets - Amazon Prime Video
Veja os classificados para os playoffs da NBA 2026
Conferência Leste
- Detroit Pistons
- Boston Celtics
- New York Knicks
- Cleveland Cavaliers
- Toronto Raptors
- Atlanta Hawks
- Philadelphia 76ers
- Orlando Magic
Conferência Oeste
- Oklahoma City Thunder
- San Antonio Spurs
- Denver Nuggets
- Los Angeles Lakers
- Houston Rockets
- Minnesota Timberwolves
- Portland Trail Blazers
- Phoenix Suns
Veja os jogos dos playoffs da NBA
- Detroit Pistons x Orlando Magic
- Boston Celtics x Philadelphia 76ers
- New York Knicks x Atlanta Hawks
- Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors
- Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
- San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
- Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves
- Los Angeles Lakers x Houston Rockets