Liverpool x Chelsea: horário e onde assistir ao vivo o jogo da Premier League

João Pedro, do Chelsea: equipe enfrenta o Liverpool neste sábado (Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)
Repórter
Publicado em 9 de maio de 2026 às 04h07.
Liverpool e Chelsea se enfrentam neste sábado, 9, às 8h30 (de Brasília), em Anfield, pela 36ª rodada da Premier League.
O clássico coloca frente a frente duas das equipes mais tradicionais do futebol inglês, mas em momentos distintos na reta final da temporada.
O Liverpool ocupa a quarta colocação da Premier League, com 58 pontos, e pode garantir vaga na próxima edição da Champions League em caso de vitória neste sábado.
A equipe de Anfield tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Manchester United na rodada anterior.
O Chelsea vive uma temporada irregular no futebol inglês. Apesar da classificação para a final da Copa da Inglaterra, o time londrino vem de derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest.
Os Blues ocupam a nona posição da Premier League, com 48 pontos, e ainda tentam buscar uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, como a Europa League ou a Conference League.
A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.
O jogo acontece às 8h30 (horário de Brasília).
Liverpool
Woodman; Jones, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz e Frimpong; Gakpo.
Chelsea
Jörgensen; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Lavia e Caicedo; Palmer, Enzo Fernández e Pedro Neto (Delap); João Pedro.