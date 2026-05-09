Esporte

Liverpool x Chelsea: horário e onde assistir ao vivo o jogo da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado, 9, em Anfield, pela 36ª rodada da Premier League

João Pedro, do Chelsea: equipe enfrenta o Liverpool neste sábado (Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

João Pedro, do Chelsea: equipe enfrenta o Liverpool neste sábado (Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 9 de maio de 2026 às 04h07.

Liverpool e Chelsea se enfrentam neste sábado, 9, às 8h30 (de Brasília), em Anfield, pela 36ª rodada da Premier League.

O clássico coloca frente a frente duas das equipes mais tradicionais do futebol inglês, mas em momentos distintos na reta final da temporada.

Como chega o Liverpool para o confronto?

O Liverpool ocupa a quarta colocação da Premier League, com 58 pontos, e pode garantir vaga na próxima edição da Champions League em caso de vitória neste sábado.

A equipe de Anfield tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Manchester United na rodada anterior.

Como chega o Chelsea para o confronto?

O Chelsea vive uma temporada irregular no futebol inglês. Apesar da classificação para a final da Copa da Inglaterra, o time londrino vem de derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest.

Os Blues ocupam a nona posição da Premier League, com 48 pontos, e ainda tentam buscar uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, como a Europa League ou a Conference League.

Onde assistir Liverpool x Chelsea ao vivo?

A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Que horas é o jogo Liverpool x Chelsea hoje?

O jogo acontece às 8h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Liverpool
Woodman; Jones, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz e Frimpong; Gakpo.

Chelsea
Jörgensen; Malo Gusto, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Lavia e Caicedo; Palmer, Enzo Fernández e Pedro Neto (Delap); João Pedro.

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