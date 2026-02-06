Warriors superam Suns fora de casa mesmo sem Curry

O Golden State Warriors venceu o Phoenix Suns por 101 a 97, na madrugada desta sexta-feira, 6, fora de casa, poucas horas após uma série de trocas que reduziram significativamente o elenco disponível.

Mesmo sem Stephen Curry, afastado pelo segundo jogo seguido por conta de dores no joelho, a equipe reagiu no fim e encerrou a partida com virada no último quarto.

Com apenas 11 jogadores disponíveis, o Warriors contou com atuações decisivas de atletas pouco badalados para garantir o triunfo no Arizona.

Gui Santos e Melton decidem no fim

A cesta de De’Anthony Melton a um minuto do fim empatou o jogo em 97 a 97. Na sequência, Gui Santos atravessou a quadra após um toco de Al Horford e marcou a bandeja que colocou o Golden State à frente, a 28 segundos do estouro do cronômetro.

O Phoenix teve a chance de empatar ou virar, mas Dillon Brooks errou um arremesso de três contestado por Melton. No último lance, o próprio Melton confirmou a vitória com uma bandeja no estouro do cronômetro.

Após a partida, o técnico Steve Kerr destacou o peso emocional do resultado. “Parecia que tínhamos ganhado o campeonato. A gente precisava dessa vitória”, afirmou.

Pat Spencer tem noite histórica

Em seu 50º e último jogo como two-way player na temporada, Pat Spencer anotou 20 pontos, recorde pessoal na NBA, reforçando a expectativa de que receba um contrato definitivo com a franquia. Gui Santos também teve atuação marcante, com 18 pontos e sete assistências, ambas marcas pessoais.

Melton, titular pela primeira vez na temporada, marcou 17 pontos, seu sexto jogo seguido em dígitos duplos. Gary Payton II contribuiu com 15 pontos, enquanto Al Horford somou 13, com presença importante no garrafão.

Warriors aposta nas bolas de três

Mesmo sem Curry, o Golden State manteve o alto volume de arremessos de longa distância. A equipe tentou 37 bolas de três apenas no primeiro tempo e terminou o jogo com 20 acertos em 55 tentativas. Spencer converteu seis arremessos de fora, outro recorde pessoal.

O ataque funcionou bem o suficiente para garantir vantagem de 59 a 55 no intervalo, mas o time caiu de rendimento no terceiro quarto, quando marcou apenas 17 pontos e tentou apenas 10 arremessos de quadra.

Ainda assim, os Warriors reagiram no último período após ficarem atrás por dois dígitos e reduziram a diferença para 97 a 95 com 1min45s no relógio, abrindo caminho para a virada.

Suns sem Booker e queda de rendimento

Sem Devin Booker, o Phoenix concentrou o ataque em Dillon Brooks, que marcou 24 pontos. Apesar disso, a equipe não conseguiu sustentar a vantagem no quarto final.

Com o resultado, o Warriors chegou a 28 vitórias e 24 derrotas, encerrando uma sequência de duas derrotas consecutivas. A equipe espera que Kristaps Porzingis, recém-adquirido, se junte ao elenco em Los Angeles para o jogo de sábado contra o Lakers, embora não deva atuar.

Brandin Podziemski deixou a quadra ainda no primeiro quarto após atuar por apenas quatro minutos. Ele foi ao vestiário e não retornou no primeiro tempo. Segundo o Warriors, o armador “não estava se sentindo bem”.

Podziemski voltou no terceiro quarto, mas atuou apenas 12 minutos, sem pontuar.