Os atletas mais ricos de 2025: Cristiano Ronaldo lidera com US$ 275 milhões; veja o top 10

O mundo dos esportes mantém seu poder financeiro em alta, com os principais atletas conquistando ganhos que ultrapassam a casa dos US$ 100 milhões em 2025.

Cristiano Ronaldo aparece no topo da lista da Forbes como o atleta mais rico, com US$ 275 milhões nos últimos 12 meses, resultado da combinação entre salário no futebol e múltiplas fontes de receita fora dos gramados.

Logo atrás, o astro do basquete Stephen Curry somou US$ 156 milhões, um recorde para a NBA, impulsionado principalmente por contratos publicitários e investimentos empresariais. A presença de outros nomes como Tyson Fury e Dak Prescott reforça a diversidade dos esportes que movimentam grandes cifras.

A soma dos ganhos dos dez atletas mais bem pagos atingiu US$ 1,4 bilhão, valor que marca um novo recorde desde que a Forbes passou a monitorar essas receitas em 1990. Curiosamente, quatro desses esportistas têm ligação direta com o mercado esportivo da Arábia Saudita, que tem investido pesado em modalidades tradicionais e emergentes.

Messi é um dos 10 atletas mais ricos do mundo (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Cristiano Ronaldo (US$ 275M) – jogador português de futebol, atua pelo Al-Nassr na Arábia Saudita. Além dos altos salários, tem negócios em tecnologia vestível e mídia, incluindo um canal no YouTube com mais de 75 milhões de inscritos.

Stephen Curry (US$ 156M) – jogador americano de basquete do Golden State Warriors, recordista em três pontos e com grande receita proveniente de patrocínios e investimentos empresariais.

Tyson Fury (US$ 146M) – campeão mundial dos pesos-pesados do boxe, britânico, com contratos milionários em lutas e parcerias em entretenimento e turismo.

Dak Prescott (US$ 137M) – quarterback do Dallas Cowboys na NFL, detentor de contratos recordes e ativo em negócios locais nos EUA.

Lionel Messi (US$ 135M) – atacante argentino do Inter Miami na MLS, influente no crescimento da liga norte-americana e com várias parcerias comerciais.

LeBron James (US$ 133.8M) – ícone do basquete americano, atua pelo Los Angeles Lakers e mantém um vasto império empresarial, com investimentos em entretenimento e bebidas.

Juan Soto (US$ 114M) – jogador dominicano de beisebol do New York Mets, com um dos maiores contratos da MLB e contratos de patrocínio significativos.

Karim Benzema (US$ 104M) – atacante francês do Al-Ittihad na Arábia Saudita, com histórico de sucesso na Europa e forte presença no futebol saudita.

Shohei Ohtani (US$ 102.5M) – atleta japonês de beisebol que atua como arremessador e rebatedor no Los Angeles Dodgers, com receita recorde proveniente de patrocínios internacionais.