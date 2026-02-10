NBA: qual horário e onde assistir New York Knicks x Indiana Pacers?

Nesta terça-feira, 10, o New York Knicks enfrenta o Indiana Pacers pela temporada regular da NBA em um confronto que atrai a atenção dos fãs de basquete. O jogo será disputado no Madison Square Garden, em Nova York, e começa às 21h30 no horário de Brasília.

Como está o Knicks?

Ocupando a 2ª posição da Conferência Leste com uma campanha de 34 vitórias e 19 derrotas, os Knicks vêm de uma sequência consistente, liderados por Jalen Brunson.

Como está o Pacers?

Já os Pacers vivem um momento angustiante na temporada 2025-26. A equipe de Indianápolis ocupa a 15ª e última colocação do Leste e soma somente 13 vitórias, enquanto amarga 40 derrotas.

Onde assistir ao vivo

A principal opção de transmissão no Brasil é o NBA League Pass, o serviço de streaming oficial da liga que oferece todos os jogos ao vivo pela internet para assinantes.