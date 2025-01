Stephen Curry supera LeBron James e se torna líder em vendas da NBA no Brasil; veja ranking

Pela primeira vez em oito anos, Stephen Curry assume a liderança das camisas mais vendidas no Brasil, superando LeBron James, que dominava o ranking nos últimos sete anos. A relação é baseada na busca e aquisição de camisas dos jogadores pelo site oficial da NBA.

O top 5 também inclui Jayson Tatum, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo. Entre as franquias, os Los Angeles Lakers mantêm a liderança, seguidos por Boston Celtics, Golden State Warriors, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks.

Outra surpresa deste ano é a ausência do New York Knicks na lista e a estreia do Los Angeles Clippers na décima posição.

Franquias

A NBA divulgou os dados sobre as franquias com maior volume de vendas de camisas oficiais. No ranking geral, o Boston Celtics, maior campeão da liga, lidera as vendas. No entanto, no mercado brasileiro, o Los Angeles Lakers ocupa o primeiro lugar, seguido pelos Celtics.

O top 5 é completado por Golden State Warriors, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. A lista difere do cenário global, onde o New York Knicks aparece em terceiro, seguido por Warriors e Bulls.

A preferência dos brasileiros também inclui jogadores que não figuram no ranking geral. Um exemplo é Jimmy Butler, do Miami Heat, que ocupa a sétima posição. Sua amizade com Neymar pode justificar sua popularidade no país.

Já o Cleveland Cavaliers, líder da Conferência Leste, é a sexta franquia em vendas gerais, mas não está entre as favoritas no Brasil.

No lado da Conferência Oeste, o armador canadense Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, aparece na 11ª posição no mercado global, mas também não figura entre os preferidos dos brasileiros.

Top 10 - Jogadores

Stephen Curry Lebron James Jayson Tatum Giannis Antetokounmpo Luka Doncic Zach Lavine Jimmy Butler Damina Lillard Nikola Jokic JA Morant

Top 10 – Times