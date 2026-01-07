O lançamento limitado da Casio inspirado em 'De Volta para o Futuro'

Há 40 anos, o filme De Volta para o Futuro marcou gerações com estéticas lembradas até hoje. Do Nike Mag, modelo de tênis futurista de Marty McFly com cadarços que se amarravam sozinhos, ao relógio CA-500, famoso pela função calculadora que marcou os anos 1980. Em comemoração ao filme, a Casio apresenta um novo modelo de relógio inspirado no longa produzido por Steven Spielberg.

O Casio CA-500WEBF chega no Brasil neste mês. Produzido em colaboração com a Universal Products & Experiences (UP&E), o relógio é um mergulho no universo do filme. O novo design traz referências diretas ao DeLorean: com uma caixa prateada polida que evoca o visual, aludindo ao espírito da lendária viagem ao tempo de Doc Brown.

Os botões coloridos remetem aos circuitos temporais, mostrador inspirado no painel de destino e gravação do lendário capacitor de fluxo na parte traseira.

No fundo da caixa, destaca-se uma capacitação de fluxo artisticamente gravado, simbolizando o coração da aventura temporal. O mostrador, inspirado nas leituras do painel de controle do filme, simula a definição das coordenadas temporais para os anos 1955, 1985 ou 2015.

Além disso, o relógio mantém a funcionalidade fiel da calculadora, assim como o modelo CA-53 original usado por Marty, com os controles clássicos de botão de pressão que reforçam o charme nostálgico da peça.

Casio CA-500WEBF: tiragem limitada de 30 unidades no Brasil, com valor sugerido de R$ 999 (Casio/Divulgação)

"Este lançamento conecta passado e presente. O CA-500WEBF traz a energia de De Volta para o Futuro para o cotidiano, celebrando a memória afetiva de um dos filmes mais marcantes da cultura pop”, diz Fernando Fukuda, gerente de marketing da Casio Brasil.

Relógio Casio CA-500WEBF

Disponível na versão prata, o modelo tem fivela da pulseira com o logotipo oficial do longa. Já a embalagem foi criada para parecer uma fita VHS vintage, detalhe que transforma o modelo em item de coleção.

“A Casio tem orgulho de ter marcado a história da relojoaria ao desenvolver um dos primeiros relógios digitais de pulso do mundo. Hoje, com a coleção Casio Vintage, seguimos transportando para o presente o charme e a sofisticação dos anos 70 e 80, reafirmando nossa vocação de unir inovação, estilo e atemporalidade em cada modelo. As colaborações especiais da linha reforçam ainda mais essa conexão entre o clássico e o contemporâneo, trazendo releituras únicas e desejadas pelo público”, diz Fukuda.

A edição chega ao país em tiragem limitada de 30 unidades, com valor sugerido de R$ 999.