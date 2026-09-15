Victoria Barros estreia no SP Open nesta terça-feira; veja a programação do dia

Após um dia marcado pela chuva e pelo cancelamento da rodada desta segunda-feira, o SP Open, torneio da categoria WTA 250, terá uma programação intensa nesta terça-feira. O evento, realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, prevê 15 dos 16 confrontos da primeira rodada de simples nas quadras de piso duro.

brasileira Victória Barros , de 16 anos, será a primeira atração da quadra central, com duelo marcado para as 10h30 (horário de Brasília) contra a sérvia Teodora Kostovic. A tenista busca a primeira vitória da carreira em uma chave principal de torneios da WTA.

Na sequência da programação, não antes das 13h, Gabriela Cé enfrenta a alemã Eva Lys, quinta cabeça de chave do torneio. Logo depois, Carol Meligeni entra em quadra contra a holandesa Suzan Lamens, em partida transferida da rodada de segunda-feira.

No período da noite, a partir das 17h30, estão previstos outros dois jogos adiados. A espanhola Paula Badosa encara a lituana Justina Mikulskyte, que entrou na chave principal como lucky loser, expressão usada para identificar atletas derrotadas no qualificatório que conquistam uma vaga após uma desistência. No mesmo horário, Laura Pigossi enfrenta a tcheca Vendula Valdmannova.

A rodada desta terça-feira reúne 15 partidas da primeira fase de simples do SP Open, após a chuva impedir a realização dos jogos previstos para segunda-feira.

A programação da competição terá apenas uma partida de simples marcada para quarta-feira. Naná Silva estreia contra a australiana Astra Sharma.