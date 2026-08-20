Maiores campeões da Champions League: veja o ranking histórico

A Champions League é o palco mais importante do futebol de clubes da Europa e, ao longo de mais de seis décadas, foi dominada por algumas das maiores potências do continente. Entre os gigantes que levantaram a taça, nenhum se aproxima do recorde do Real Madrid.

O clube espanhol é disparado o maior campeão da história da competição, com 15 títulos. A vantagem para o segundo colocado é de oito conquistas, o que ajuda a dimensionar o tamanho do domínio madridista no principal torneio europeu.

O ranking considera toda a história da competição, incluindo o período em que ela era chamada de Copa dos Campeões da Europa, antes da mudança para o atual formato e nome de Champions League.

Quem é o maior campeão da Champions League?

O Real Madrid ocupa o primeiro lugar com 15 títulos. O clube espanhol conquistou a competição pela primeira vez logo nas cinco primeiras edições, entre 1956 e 1960, estabelecendo uma hegemonia que marcou o início da história do torneio.

Décadas depois, o Real voltou a dominar a Europa. Entre os títulos mais recentes estão as conquistas de 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024. A coleção de troféus coloca o Real Madrid muito à frente dos demais clubes.

Milan é o segundo maior campeão

O Milan aparece na segunda posição, com sete títulos. O clube italiano construiu sua história continental principalmente entre o fim dos anos 1980 e o início dos anos 2000. As conquistas rossoneras aconteceram em 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007.

Liverpool e Bayern de Munique vêm logo atrás

Com seis títulos cada, Liverpool e Bayern de Munique dividem a terceira posição do ranking. O Liverpool conquistou sua primeira taça em 1977 e voltou a levantar o troféu em 1978, 1981, 1984, 2005 e 2019. O título de 2005 ficou marcado pela histórica reação diante do Milan na final, em Istambul.

O Bayern de Munique também soma seis conquistas. O primeiro título veio em 1974, e o clube alemão venceu novamente nos dois anos seguintes, formando uma sequência de três troféus consecutivos. As outras conquistas ocorreram em 2001, 2013 e 2020.

Barcelona completa o top 5

O Barcelona aparece logo atrás, com cinco títulos. O primeiro troféu do clube catalão veio apenas em 1992, mas a equipe voltou a conquistar a competição em 2006, 2009, 2011 e 2015.

O Ajax, da Holanda, é o sexto maior campeão, com quatro títulos. O clube construiu sua maior era continental na década de 1970, quando venceu três edições consecutivas, entre 1971 e 1973, além do título de 1995.

Ranking dos maiores campeões da Champions League