Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas desta quinta-feira

A quinta-feira, 20, será de agenda cheia no futebol internacional, com destaque para os confrontos de ida das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Corinthians e Mirassol entram em campo pela competição continental, enquanto Santos, Vasco e Botafogo disputam partidas importantes na Sul-Americana. A programação ainda reúne duelos pelos playoffs da Europa e Conference League, além de jogos do Campeonato Saudita e da Série B.
Veja os jogos desta quinta-feira, 20
Europa League (playoffs pré-liga)
- 12h | Kairat Almaty x Anderlecht
Conference League (playoffs pré-liga)
- 14h | Midtjylland x Rijeka
- 14h45 | PAOK x Brann
- 15h30 | Motherwell x Freiburg
Campeonato Saudita
- 15h | Al Fayha x Al Hilal
Campeonato Espanhol
- 16h | Rayo Vallecano x Deportivo Alavés
Copa Libertadores (oitavas de final)
- 19h | LDU x Mirassol
- 21h30 | Corinthians x Rosario Central
Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- 19h | Macará x Santos
- 19h | Olimpia x Vasco
- 21h30 | Botafogo x Cienciano
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 19h | Athletic Club-MG x CRB
- 20h30 | Novorizontino x América-MG
Veja onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 20
Xsports
- 12h | Kairat Almaty x Anderlecht | Europa League (playoffs pré-liga)
- 15h | Al Fayha x Al Hilal | Campeonato Saudita
- 20h30 | Novorizontino x América-MG | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Canal Gol Brasil
- 14h | Midtjylland x Rijeka | Conference League (playoffs pré-liga)
- 14h45 | PAOK x Brann | Conference League (playoffs pré-liga)
- 15h30 | Motherwell x Freiburg | Conference League (playoffs pré-liga)
Canal GOAT
- 15h | Al Fayha x Al Hilal | Campeonato Saudita
Bandsports
- 15h | Al Fayha x Al Hilal | Campeonato Saudita
CazéTV
- 16h | Rayo Vallecano x Deportivo Alavés | Campeonato Espanhol
ESPN
- 19h | Macará x Santos | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- 21h30 | Corinthians x Rosario Central | Copa Libertadores (oitavas de final)
ESPN 4
- 19h | LDU x Mirassol | Copa Libertadores (oitavas de final)
Disney+
- 19h | LDU x Mirassol | Copa Libertadores (oitavas de final)
- 19h | Macará x Santos | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- 19h | Athletic Club-MG x CRB | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 20h30 | Novorizontino x América-MG | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h30 | Corinthians x Rosario Central | Copa Libertadores (oitavas de final)
Paramount+
- 19h | Olimpia x Vasco | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
- 21h30 | Botafogo x Cienciano | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
SportyNet (TV e YouTube)
- 20h30 | Novorizontino x América-MG | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)