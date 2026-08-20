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Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas desta quinta-feira

Corinthians e Mirassol representam o futebol brasileiro na Libertadores, enquanto Santos, Vasco e Botafogo jogam pela Sul-Americana

Esporte: Quinta-feira será repleta de futebol (Esportes/Exame)

Esporte: Quinta-feira será repleta de futebol (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06h44.

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A quinta-feira, 20, será de agenda cheia no futebol internacional, com destaque para os confrontos de ida das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Corinthians e Mirassol entram em campo pela competição continental, enquanto Santos, Vasco e Botafogo disputam partidas importantes na Sul-Americana. A programação ainda reúne duelos pelos playoffs da Europa e Conference League, além de jogos do Campeonato Saudita e da Série B.

Veja os jogos desta quinta-feira, 20

Europa League (playoffs pré-liga)

  • 12h | Kairat Almaty x Anderlecht

Conference League (playoffs pré-liga)

  • 14h | Midtjylland x Rijeka
  • 14h45 | PAOK x Brann
  • 15h30 | Motherwell x Freiburg

Campeonato Saudita

  • 15h | Al Fayha x Al Hilal

Campeonato Espanhol

  • 16h | Rayo Vallecano x Deportivo Alavés

Copa Libertadores (oitavas de final)

  • 19h | LDU x Mirassol
  • 21h30 | Corinthians x Rosario Central

Copa Sul-Americana (oitavas de final)

  • 19h | Macará x Santos
  • 19h | Olimpia x Vasco
  • 21h30 | Botafogo x Cienciano

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

  • 19h | Athletic Club-MG x CRB
  • 20h30 | Novorizontino x América-MG

Veja onde assistir aos jogos desta quinta-feira, 20

Xsports

  • 12h | Kairat Almaty x Anderlecht | Europa League (playoffs pré-liga)
  • 15h | Al Fayha x Al Hilal | Campeonato Saudita
  • 20h30 | Novorizontino x América-MG | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Canal Gol Brasil

  • 14h | Midtjylland x Rijeka | Conference League (playoffs pré-liga)
  • 14h45 | PAOK x Brann | Conference League (playoffs pré-liga)
  • 15h30 | Motherwell x Freiburg | Conference League (playoffs pré-liga)

Canal GOAT

  • 15h | Al Fayha x Al Hilal | Campeonato Saudita

Bandsports

  • 15h | Al Fayha x Al Hilal | Campeonato Saudita

CazéTV

  • 16h | Rayo Vallecano x Deportivo Alavés | Campeonato Espanhol

ESPN

  • 19h | Macará x Santos | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
  • 21h30 | Corinthians x Rosario Central | Copa Libertadores (oitavas de final)

ESPN 4

  • 19h | LDU x Mirassol | Copa Libertadores (oitavas de final)

Disney+

  • 19h | LDU x Mirassol | Copa Libertadores (oitavas de final)
  • 19h | Macará x Santos | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
  • 19h | Athletic Club-MG x CRB | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 20h30 | Novorizontino x América-MG | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h30 | Corinthians x Rosario Central | Copa Libertadores (oitavas de final)

Paramount+

  • 19h | Olimpia x Vasco | Copa Sul-Americana (oitavas de final)
  • 21h30 | Botafogo x Cienciano | Copa Sul-Americana (oitavas de final)

SportyNet (TV e YouTube)

  • 20h30 | Novorizontino x América-MG | Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
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