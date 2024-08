Vela hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir neste domingo, 4

Os atletas Bruno Fontes, a dupla João Siemsen/Marcela Arndt e Bruno Lobo competem neste domingo, 4 de agosto, nas provas de vela dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As competições começam às 07h05, com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV no YouTube.

A vela é um esporte náutico que envolve a competição de barcos movidos exclusivamente pelo vento em suas velas. As provas são divididas em várias classes, dependendo do tipo de barco. Cada embarcação é pilotada por um ou mais atletas que devem percorrer um percurso demarcado em um corpo de água, sendo que a posição final é determinada pelo tempo que levam para completá-lo. A vela é um esporte que combina técnica, estratégia e conhecimento das condições climáticas.

Que horas começam as competições de vela nas Olimpíadas 2024 hoje, domingo (4)?

As competições começam às 07h05, com os atletas Bruno Fontes, a dupla Siemsen/Arndt e Bruno Lobo, com transmissão ao vivo na TV Globo e SporTV.

Onde assistir online às competições de vela hoje, domingo (4)?

Você pode assistir às competições online pelo Globoplay e CazéTV no YouTube.

Onde assistir ao vivo às competições de vela hoje, domingo (4)?

Quais brasileiros vão competir na vela hoje?

Os atletas Bruno Fontes no Dinghy Masculino, a dupla Siemsen/Arndt no Multicasco Misto, e Bruno Lobo no Kite Masculino são os brasileiros competindo hoje na modalidade de vela.

