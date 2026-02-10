Suécia e EUA disputam ouro no curling hoje; veja horário e onde assistir

A final do curling de duplas mistas nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 será disputada nesta terça-feira, 10, às 14h05, entre Suécia e Estados Unidos. A partida vale medalha e define o campeão da modalidade.

O confronto decisivo coloca frente a frente os americanos Corey Dropkin e Corey Theis e os suecos Isabella Varana e Rasmus Varana.

Os Estados Unidos chegaram à final após vencer a Itália na semifinal por 9 a 8, enquanto a Suécia garantiu a vaga ao superar a Grã-Bretanha por 9 a 3.

Itália fica com o bronze na manhã desta terça

Mais cedo, a Itália conquistou a medalha de bronze nas duplas mistas do curling.

O time formado por Amos Mosaner e Stefania Constantini venceu os britânicos Bruce Mouat e Jennifer Dodds por 5 a 3 na disputa pelo terceiro lugar, mantendo a vantagem no placar desde o terceiro “end”.

Com o resultado, a Itália chegou à 11ª medalha nos Jogos de 2026 (dois ouros, duas pratas e sete bronzes) e segue empatada com a Noruega em número total de pódios em Milão-Cortina.

Que horas é a final do curling de duplas mistas hoje?

A final será transmitida às 14h05.

Onde assistir à final do curling de duplas mistas hoje?

A partida será transmitida pelo SporTV 2 e pela Cazé TV.

Como funciona uma partida de curling?

O jogo é disputado entre duas equipes em uma pista de gelo chamada “sheet”, que mede cerca de 42 metros de comprimento. Cada equipe lança pedras de granito em direção a um alvo circular no fim da pista, conhecido como “casa”.

O objetivo é posicionar as pedras o mais próximo possível do centro da casa, chamado de “botão”, sempre em comparação com as pedras do adversário.

Uma partida é dividida em rodadas chamadas de “ends”. Nos torneios olímpicos, os jogos por equipes têm 10 ends, enquanto as duplas mistas disputam oito.

Em cada end, as equipes se alternam no lançamento das pedras. Ao final, apenas uma equipe pontua: ela recebe um ponto para cada pedra que estiver mais próxima do botão do que a melhor pedra do adversário. Quanto mais pedras bem posicionadas, maior a pontuação naquele end.

Para que servem as vassouras no curling?

A vassoura é um dos elementos mais característicos do curling. Feita de fibra de carbono, ela é usada para varrer o gelo à frente da pedra em movimento.

A varrição reduz o atrito entre a pedra e o gelo, aumenta sua velocidade e pode alterar levemente sua trajetória. Isso permite ajustes finos na jogada, definidos pelo skip, o jogador responsável pela estratégia da equipe.