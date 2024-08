Olimpíadas de Paris 2024: veja horário e onde assistir aos esportes deste domingo, 4 de agosto

Atletismo, natação e tênis de mesa são os destaques das Olimpíadas de Paris 2024 neste domingo, 4 de agosto.

A programação do dia também inclui competições emocionantes em boxe e ciclismo de estrada. Veja detalhes e onde assistir:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024 hoje

Atletismo

05:05 - 3.000m Obstáculos Feminino - 1ª Rodada - Stade de France

- Stade de France 05:20 - Lançamento de Martelo (F) - Classi. Gp A - Stade de France

- Stade de France 05:55 - 200m Feminino - 1ª Rodada - Stade de France

- Stade de France 06:00 - Salto em Distância Masc. - Classificação - Stade de France

- Stade de France 06:45 - Lançamento de Martelo (F) - Classi. Gp B - Stade de France

- Stade de France 06:50 - 110m com barreiras Masculino 1ª Rodada - Stade de France

- Stade de France 07:35 - 400m com barreiras Feminino 1ª Rodada - Stade de France

- Stade de France 14:05 - 400m Masculino - 1ª Rodada - Stade de France

- Stade de France 14:50 - Salto em Altura Feminino - Final - Stade de France

- Stade de France 15:00 - 100m Masculino - Semifinal - Stade de France

- Stade de France 15:30 - Lançamento de Martelo Masculino - Final - Stade de France

- Stade de France 15:40 - 800m Feminino - Semifinal - Stade de France

- Stade de France 16:15 - 1.500m Masculino - Semifinal - Stade de France

- Stade de France 16:55 - 100m Masculino - Final - Stade de France

Badminton

03:30 - Simples Feminino - Semifinal - Arena La Chapelle

- Arena La Chapelle 04:40 - Simples Feminino - Semifinal - Arena La Chapelle

- Arena La Chapelle 05:50 - Simples Masculino - Semifinal - Arena La Chapelle

- Arena La Chapelle 07:00 - Simples Masculino - Semifinal - Arena La Chapelle

- Arena La Chapelle 10:00 - Duplas Masculinas - Disputa pelo bronze - Arena La Chapelle

- Arena La Chapelle 11:10 - Duplas Masculinas - Disputa pelo ouro - Arena La Chapelle

Basquete

06:00 - Feminino - Fase de Grupos C - Estádio Pierre Mauroy

- Estádio Pierre Mauroy 08:30 - Feminino - Fase de Grupos B - Estádio Pierre Mauroy

- Estádio Pierre Mauroy 12:15 - Feminino - Fase de Grupos C - Estádio Pierre Mauroy

- Estádio Pierre Mauroy 16:00 - Feminino - Fase de Grupos B - Estádio Pierre Mauroy

Basquete 3x3

12:30 - Masculino - Fase de Grupos - La Concorde 1

- La Concorde 1 13:00 - Masculino - Fase de Grupos - La Concorde 1

- La Concorde 1 13:35 - Masculino - Fase de Grupos - La Concorde 1

- La Concorde 1 14:05 - Masculino - Fase de Grupos - La Concorde 1

- La Concorde 1 16:30 - Masculino - Play-in - La Concorde 1

- La Concorde 1 17:05 - Masculino - Play-in - La Concorde 1

Boxe

06:00 - 57kg Feminino - Quartas de final - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 06:32 - 75kg Feminino - Quartas de final - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 07:04 - 54kg Feminino - Semifinal - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 07:20 - 51kg Masculino - Semifinal - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 07:36 - 63,5kg Masculino - Semifinal - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 07:52 - 80kg Masculino - Semifinal - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 08:08 - 92kg Masculino - Semifinal - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 10:30 - 57kg Feminino - Quartas de final - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 11:02 - 75kg Feminino - Quartas de final - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 11:34 - 54kg Feminino - Semifinal - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 11:50 - 51kg Masculino - Semifinal - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 12:06 - 63,5kg Masculino - Semifinal - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 12:22 - 80kg Masculino - Semifinal - Arena Norte de Paris

- Arena Norte de Paris 12:38 - 92kg Masculino - Semifinal - Arena Norte de Paris

Canoagem Slalom

10:30 - Caiaque Cross Masculino - Heats - Est. Náutico Água Branca

- Est. Náutico Água Branca 11:45 - Caiaque Cross Feminino - Heats - Est. Náutico Água Branca

Ciclismo de Estrada

09:00 - Prova de estrada feminina - Trocadéro

Esgrima

06:50 - Florete por equipes masculino, 1/4 4 - Grand Palais

- Grand Palais 08:40 - Florete por equipes masc, class 5º - 8º - Grand Palais

- Grand Palais 09:50 - Florete por equipes masculino, 1/2 2 - Grand Palais

- Grand Palais 09:50 - Florete por equipes masculino, 1/2 1 - Grand Palais

- Grand Palais 11:00 - Florete equipes masc, 7º-8º lugar - Grand Palais

- Grand Palais 11:00 - Florete equipes masc, 5º-6º lugar - Grand Palais

- Grand Palais 14:10 - Florete por equipes masc, disputa bronze - Grand Palais

- Grand Palais 15:30 - Florete por equipes masc, disputa ouro - Grand Palais

Ginástica Artística

10:00 - < strong>Argolas masculinas, final - Arena Bercy

10:40 - Barras assimétricas femininas, final - Arena Bercy

- Arena Bercy 11:25 - Salto masculino, final - Arena Bercy

Golfe

04:00 - Masculino - Rodada 4 - Le Golf National

Handebol

04:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A - Arena 6 Paris Sul

- Arena 6 Paris Sul 06:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B - Arena 6 Paris Sul

- Arena 6 Paris Sul 09:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A - Arena 6 Paris Sul

- Arena 6 Paris Sul 11:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B - Arena 6 Paris Sul

- Arena 6 Paris Sul 14:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo B - Arena 6 Paris Sul

- Arena 6 Paris Sul 16:00 - Masculino - Rodada Preliminar - Grupo A - Arena 6 Paris Sul

Hipismo

05:00 - Adestramento Ind - Gr. Prêmio Est. Livre - Palácio de Versalhes

Hóquei sobre Grama

05:00 - Masculino - Quartas de final - Estádio Yves-du-Manoir

- Estádio Yves-du-Manoir 07:30 - Masculino - Quartas de final - Estádio Yves-du-Manoir

- Estádio Yves-du-Manoir 12:30 - Masculino - Quartas de final - Estádio Yves-du-Manoir

- Estádio Yves-du-Manoir 15:00 - Masculino - Quartas de final - Estádio Yves-du-Manoir

Natação

13:30 - 50m livre Feminino - Final - Arena Paris La Défense

- Arena Paris La Défense 13:36 - 1500m livre Masculino - Final - Arena Paris La Défense

- Arena Paris La Défense 14:12 - Rev. 4x100m Medley Masc. - Final - Arena Paris La Défense

- Arena Paris La Défense 14:35 - Rev. 4x100m Medley Feminino - Final - Arena Paris La Défense

Polo Aquático

09:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A - Centro Aquático

- Centro Aquático 10:35 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B - Centro Aquático

- Centro Aquático 13:30 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A - Centro Aquático

- Centro Aquático 15:05 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B - Centro Aquático

Tênis

04:30 - Individual Masculino - Oitavas de Final - Invalides

- Invalides 08:00 - Individual Masculino - Quartas de Final - Invalides

- Invalides 08:52 - Individual Masculino - Semifinais - Invalides

- Invalides 09:33 - Individual Masculino - Disputa do Bronze - Invalides

- Invalides 09:46 - Individual Masculino - Disputa do Ouro - Invalides

Tênis de Mesa

08:30 - Indiv. Masc. - Disputa pelo bronze - Arena 4 Paris Sul

- Arena 4 Paris Sul 09:30 - Indiv. Masc. - Disputa pelo ouro - Arena 4 Paris Sul

Tiro com Arco

04:30 - Individual Masculino - Oitavas de Final - Invalides

- Invalides 08:00 - Individual Masculino - Quartas de Final - Invalides

- Invalides 08:52 - Individual Masculino - Semifinais - Invalides

- Invalides 09:33 - Individual Masculino - Disputa do Bronze - Invalides

- Invalides 09:46 - Individual Masculino - Disputa do Ouro - Invalides

Tiro Esportivo

04:00 - Pistl tiro rápido 25m Masc. Classif 1 - Ctr. de Tiro Chateauroux

- Ctr. de Tiro Chateauroux 04:30 - Skeet Feminino - Classificação - Dia 2 - Ctr. de Tiro Chateauroux

- Ctr. de Tiro Chateauroux 10:30 - Final Skeet Feminino - Ctr. de Tiro Chateauroux

Vela

07:00 - Misto Multihull - Prova 4 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Misto Multihull - Prova 5 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Misto Multihull - Prova 6 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Masculino Dinghy - Prova 7 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Masculino Dinghy - Prova 8 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Feminino Dinghy - Prova 7 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Feminino Dinghy - Prova 8 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Masculino Kite - Prova 1 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Feminino Kite - Prova 1 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Masculino Kite - Prova 2 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Feminino Kite - Prova 2 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Masculino Kite - Prova 3 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Feminino Kite - Prova 3 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Masculino Kite - Prova 4 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Feminino Kite - Prova 4 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Misto Dinghy - Prova 5 - Marina de Marselha

- Marina de Marselha 07:00 - Misto Dinghy - Prova 6 - Marina de Marselha

Vôlei

04:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo C - Arena 1 Paris Sul

- Arena 1 Paris Sul 08:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A - Arena 1 Paris Sul

- Arena 1 Paris Sul 12:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo A - Arena 1 Paris Sul

- Arena 1 Paris Sul 16:00 - Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B - Arena 1 Paris Sul

Vôlei de Praia

04:00 - Masc ou Fem - Jogo oitavas de final - Estádio Torre Eiffel

- Estádio Torre Eiffel 05:00 - Masc ou Fem - Jogo oitavas de final - Estádio Torre Eiffel

- Estádio Torre Eiffel 08:00 - Masc ou Fem - Jogo oitavas de final - Estádio Torre Eiffel

- Estádio Torre Eiffel 09:00 - Masc ou Fem - Jogo oitavas de final - Estádio Torre Eiffel

- Estádio Torre Eiffel 12:00 - Masc ou Fem - Jogo oitavas de final - Estádio Torre Eiffel

- Estádio Torre Eiffel 13:00 - Masc ou Fem - Jogo oitavas de final - Estádio Torre Eiffel

- Estádio Torre Eiffel 16:00 - Masc ou Fem - Jogo oitavas de final - Estádio Torre Eiffel

- Estádio Torre Eiffel 17:00 - Masc ou Fem - Jogo oitavas de final - Estádio Torre Eiffel

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /5 Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024 (Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024)

2 /5 Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel (Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel)

3 /5 A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024. (A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024.)

4 /5 O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França (O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França)

5/5 A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias (A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias)

