Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

A Copa que ninguém improvisou

Os recordes de Messi e Cristiano Ronaldo mostram que grandes conquistas raramente são fruto de um momento. Elas são construídas na repetição silenciosa de milhares de dias

Messi: rotina reconstruída do zero resultou em menos lesões (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Messi: rotina reconstruída do zero resultou em menos lesões (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Rodrigo Dib
Rodrigo Dib

Especialista em mercado de trabalho

Publicado em 13 de julho de 2026 às 11h00.

Tudo sobreDicas de carreira
Saiba mais

Aos 39 anos, Lionel Messi se tornou nesta Copa o maior goleador da história dos Mundiais, com 21 gols somando todas as edições, marca construída ao longo de seis torneios e vinte anos. Aos 41, Cristiano Ronaldo virou o único jogador a marcar em seis Copas diferentes. São recordes que nenhum resultado, desta ou de qualquer outra Copa, apaga.

E enquanto eles entravam para a eternidade, boa parte do mundo seguia acreditando que sucesso é um evento. Um dia de sorte. Um momento de genialidade.

Calma lá.

O que esta Copa escancarou não é um milagre da longevidade. É um extrato bancário. Cada gol desses veteranos é o saque de um depósito feito em silêncio, longe das câmeras, ao longo dos cerca de 1.460 dias que separam uma Copa da outra. A Copa não premia quem chega. Premia quem chegou pronto.

Comece pelo português. A dieta de Cristiano Ronaldo bane açúcar, álcool, leite e qualquer alimento processado, em pelo menos seis refeições por dia. O sono é tratado como treino, fracionado em cinco ciclos de uma hora e meia. Em casa, ele mantém uma clínica particular de regeneração: crioterapia, oxigênio hiperbárico e exames frequentes de sangue e hormônios.

Resultado medido, não estimado: o monitoramento da WHOOP, empresa de tecnologia esportiva que acompanha seus dados, apontou idade biológica de 28,9 anos num corpo de mais de 40. Perguntado sobre o segredo, ele não citou equipamento. Citou uma palavra: “O mais importante é a consistência.”

Agora o argentino, que tem a história mais reveladora, porque nem sempre foi assim. Na juventude, Messi comia mal e ele mesmo admite: chocolates, alfajores, refrigerante. Sofria crises de vômito durante os jogos. Em 2015, procurou o especialista Giuliano Poser e reconstruiu a rotina do zero: cortou ultraprocessados, refrigerante e pizza, fez correção postural e trabalho preventivo. As lesões despencaram.

E Poser resumiu o projeto numa frase que vale por este artigo inteiro: “Não vou melhorar um fenômeno como Messi. Mas podemos fazer com que ele siga sendo o Messi durante mais tempo.”

A constância não cria o talento. Ela estica o talento no tempo.

E se você acha que isso é coisa de veterano, olhe para o algoz do Brasil. Erling Haaland, 25 anos, autor dos dois gols que eliminaram a Seleção nas oitavas, come cerca de 6 mil calorias por dia com cardápio que inclui fígado e coração bovinos, dorme com uma fita na boca para respirar pelo nariz, usa óculos que bloqueiam a luz azul das telas e declarou num documentário que “dormir é a coisa mais importante do mundo”.

E antes que alguém aponte que a Noruega caiu diante da Inglaterra na fase seguinte, é esse o ponto: constância não é garantia de taça, porque taça tem sorte, pênalti e arbitragem no meio. Constância é garantia de estar na briga. Haaland vai voltar. Quem apostou tudo no improviso é que não sabe se volta.

Eles não vivem das redes

Repare num detalhe que desmonta o maior mito da nossa era. Esses craques têm, somados, mais de um bilhão de seguidores, e uma única publicação patrocinada rende milhões e milhões de dólares para Cristiano e Messi. Segundo o ranking da Hopper HQ, ambos têm os posts mais caros do planeta.

Ainda assim, Messi quase não posta a própria rotina. Eles não vivem das redes. As redes é que vivem deles. O feed é consequência do trabalho, nunca o trabalho.

Sei o que você vai dizer. E o Romário de 94? Boêmio assumido, avesso a treino, melhor jogador daquela Copa.

É verdade, e é honesto reconhecer: talento importa, e muito. Uma meta-análise publicada em 2022 na Perspectives on Psychological Science, cobrindo mais de 6 mil atletas, entre eles 772 dos melhores do mundo, mostrou que volume de treino, sozinho, não separa os campeões dos demais. O gênio existe.

Mas repare: Romário decidiu uma Copa aos 28. Messi quebrou recordes na sexta dele, aos 39. O gênio sem rotina ganha um capítulo. O gênio com rotina ganha o livro inteiro.

Agora saia do gramado e olhe para o seu trabalho, porque a regra é idêntica. Há mais de trinta anos a psicologia organizacional pesquisa qual traço de personalidade mais prevê desempenho profissional, e a resposta se repete desde o estudo clássico de Barrick e Mount, em 1991, confirmada de novo em 2022 no Journal of Applied Psychology: conscienciosidade. Em português claro, disciplina, organização e persistência. Não é carisma. Não é QI. É a capacidade de fazer bem feito, todo dia, inclusive quando ninguém está olhando.

Aqui cabe a objeção mais legítima de todas: é fácil ter essa rotina com chef particular, cientista do sono e milhões no banco. O jovem que encara condução lotada, boleto vencendo e prazo apertado não tem como replicar a estrutura de um clube europeu e nem consegue fazer tantas escolhas a longo prazo.

Verdade. Mas a provocação nunca foi sobre recursos. É sobre princípio. Ninguém precisa da rotina perfeita de um atleta de elite. Precisa proteger, nas pequenas escolhas diárias que estão sob o seu controle, aquilo que ninguém protege por você: a seriedade com que trata o próprio trabalho e, naquilo que for possível, priorizar a consistência em vez do imediatismo.

Constância é vantagem competitiva

O que constrói trajetórias não é a pergunta “o que eu ganho hoje”, é a pergunta “o que eu estou construindo com o que faço hoje”. Escolha imediata dá resultado que evapora. Escolha consistente constrói caminho que sustenta.

Constância é uma vantagem competitiva que não dá para comprar quando você quiser.

E aqui mora uma esperança que me anima. Endrick, aos 20 anos, contou que segue uma rotina quase militar inspirada no Cristiano Ronaldo. Repare no que ele escolheu copiar. Não foi a comemoração nem o barulho. Foi o hábito.

Todo jovem escolhe seus espelhos, e essa talvez seja a decisão de carreira mais importante que alguém toma antes dos 20: se espelhar em quem constrói ou em quem prioriza aparecer. Torço muito para que dê certo, por ele e pelo que representa.

Você não controla o dia da sua final. Não escolhe quando a grande oportunidade aparece. A única coisa que está na sua mão é chegar nela pronto ou chegar nela devendo. E quando a conta dos quatro anos anteriores vence, não existe genialidade de última hora que pague.

No fim de toda Copa, alguém ergue uma taça e o mundo chama aquilo de momento mágico. Não caia nessa. Título é circunstância. Recorde de longevidade é o único troféu que não se conquista num dia bom: se conquista em milhares de dias bons, enfileirados, quando ninguém está olhando.

Acompanhe tudo sobre:Dicas de carreiraCopa do Mundo

Mais de Carreira

Como saber a hora de pedir demissão? Professor lista 3 sinais para trocar de emprego

Os diferenciais dos líderes financeiros mais disputados pelo mercado

Quanto pagaram para você desistir do seu sonho?

Matrículas em cursos de IA generativa crescem 617% no Brasil, diz Coursera

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Quem são os engenheiros de prompt e por que essa função ganhou espaço na IA

Brasil

Sem PL Mulher, Michelle aposta em rede própria de candidatas e evangélicos

Mundo

EUA bombardeiam Irã pelo 2º dia, e Teerã amplia ataques a bases americanas

Ciência

Calor faz besouros machos tentarem acasalar entre si? Estudo dá algumas pistas