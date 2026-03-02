Veja os times classificados e placares dos jogos de ontem do Mineiro, Carioca e Paulistão

Clássicos decisivos movimentam semifinais do Mineiro, Carioca e Paulista; finais estaduais também começam com vantagem para mandantes.

No último domingo, 1º, o futebol brasileiro viveu um dia decisivo com semifinais e primeiros jogos das finais estaduais. Clássicos, disputa por pênaltis e placares elásticos marcaram a rodada em diferentes regiões do país. Confira os resultados e os destaques:

Semifinal do Campeonato Paulista - Palmeiras 2 x 1 São Paulo (jogo único)

Em clássico marcado por lances polêmicos, o Palmeiras venceu o São Paulo e assegurou vaga na decisão do Paulistão. O time alviverde controlou a maior parte da partida e neutralizou o rival, que teve apenas um chute a gol. A final será contra o Novorizontino, com o primeiro jogo marcado para quarta-feira, 4.

Semifinal do Campeonato Mineiro - América-MG 0 x 0 Atlético-MG (2º jogo)

O clássico terminou sem gols no tempo normal, repetindo o equilíbrio do confronto. A decisão foi para os pênaltis, e o Atlético-MG foi mais eficiente nas cobranças, garantindo a vaga na final do Mineiro. O América pressionou no segundo tempo, mas não conseguiu converter as chances criadas. O galo enfrenta o Cruzeiro na final.

Semifinal do Campeonato Carioca - Fluminense 1 x 1 Vasco (2º jogo)

Em duelo dos pênaltis perdidos, o Fluminense buscou o empate e garantiu a vaga na final do Carioca. Robert Renan abriu o placar para o cruzmaltino e Ganso, em batida de pênalti (segundo do Fluminense no jogo) sacramentou a vaga para a final. O tricolor agora aguarda a definição entre Flamengo e Madureira.

Final do Campeonato Gaúcho - Grêmio 3 x 0 Internacional

Na Arena do Grêmio, o Tricolor gaúcho dominou o clássico e construiu vantagem confortável para o jogo de volta. Com expulsão de Bernabei pelo lado colorado e atuação ofensiva consistente, o time abriu três gols de diferença e vai ao Beira Rio com um ótimo saldo de gols.

Final do Campeonato Cearense - Fortaleza 1 x 1 Ceará

O primeiro jogo da decisão terminou empatado no Castelão. Lucas Emanoel marcou para o Fortaleza, enquanto Lucca deixou tudo igual para o Ceará. A igualdade mantém o título totalmente aberto para o jogo da volta.

Final do Campeonato Catarinense - Barra 3 x 1 Chapecoense

O Barra aproveitou o mando de campo e venceu por 3 a 1, abrindo vantagem importante na final estadual. Elvinho, Bernabé e Gabriel Silva marcaram para os donos da casa.

Final do Campeonato Paraense - Paysandu 2 x 1 Remo

No Mangueirão, o Paysandu venceu o clássico Re-Pa e largou na frente na decisão. O Papão joga pelo empate na volta para conquistar o título paraense.

Final do Campeonato Pernambucano - Sport 3 x 3 Náutico

Em duelo movimentado na Ilha do Retiro, Sport e Náutico empataram por 3 a 3. O placar deixa a final completamente aberta para o jogo nos aflitos.