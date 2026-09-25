Economia
Macro em Pauta

Novo Desenrola: governo vai comprar R$ 150 bi em dívidas de famílias com descontos de 90%

Foco do programa é atingir dívidas de cartão e crédito pessoal em atraso há até quatro anos e meio

Desenrola: proposta prevê que a União compre os débitos das instituições financeiras com desconto (Rmcarvalho/Getty Images)

Desenrola: proposta prevê que a União compre os débitos das instituições financeiras com desconto (Rmcarvalho/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 19h50.

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O Desenrola 3.0, anunciado nesta sexta-feira, 25, pelo governo Lula, pretende acabar com R$ 150 bilhões em dívidas de famílias brasileiras.

A proposta prevê que a União compre os débitos das instituições financeiras com desconto de 90%, o que representaria um custo de R$ 15 bilhões para o governo.

O programa será voltado a famílias com dívidas em atraso entre dois e quatro anos e meio. Poderão entrar na renegociação débitos de cartão de crédito, nas modalidades rotativa e parcelada, e de crédito pessoal sem consignação em folha.

Segundo o governo, o estoque dessas dívidas é estimado em R$ 300 bilhões. A expectativa é alcançar metade desse valor, com a regularização da inadimplência e a reestruturação dos débitos. O desconto obtido na compra das carteiras será repassado integralmente às famílias.

Segundo a apresentação, a expectativa é que a União realize, em novembro deste ano, um leilão para comprar as carteiras de crédito das instituições financeiras. A operação poderá ser feita por meio de uma instituição financeira federal ou do Tesouro.

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