Esporte

Pisa X Bologna: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Partida da 27ª rodada será disputada nesta segunda-feira, 2, na Arena Garibaldi

Campeonato italiano: jogo entre Pisa e Bologna acontece hoje (Marco Luzzani/Getty Images)

Campeonato italiano: jogo entre Pisa e Bologna acontece hoje (Marco Luzzani/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de março de 2026 às 14h15.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Pisa SC e o Bologna se enfrentam nesta segunda-feira, 2 de março, às 14h30 (de Brasília), na Arena Garibaldi, pela 27ª rodada da Serie A do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium e cobertura em tempo real pela CNN Esportes.

Mandante, o Pisa SC ocupa a 19ª posição, com 15 pontos em 26 jogos. A equipe soma uma vitória, 12 empates e 13 derrotas, além de 20 gols marcados, o segundo pior ataque da competição.

O Bologna aparece em 9º lugar, com 36 pontos. O time acumula 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas na competição.

Onde assistir ao vivo Pisa SC x Bologna

O jogo desta segunda-feira, às 14h30, entre Pisa SC e Bologna terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium.

Como acompanhar online Pisa SC x Bologna

A partida poderá ser acompanhada online pelo Disney+ Premium e em tempo real pela CNN Esportes.

Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosFutebol europeuFutebol

Mais de Esporte

Veja os times classificados e placares dos jogos de ontem do Mineiro, Carioca e Paulistão

Grêmio x Internacional: onde assistir e horário pela final do Campeonato Gaúcho

Palmeiras x São Paulo: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Paulista

Manchester United x Crystal Palace: onde assistir e horário pela Premier League

Mais na Exame

Carreira

Google lança agente autônomo do Gemini que executa tarefas sozinho no Android

Esporte

Veja os times classificados e placares dos jogos de ontem do Mineiro, Carioca e Paulistão

Marketing

SXSW 2026: Amy Webb debate liderança e incerteza na SP House

Mundo

Após início do conflito no Irã, Macron anuncia que a França vai aumentar arsenal nuclear