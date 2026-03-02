Pisa X Bologna: que horas e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

O Pisa SC e o Bologna se enfrentam nesta segunda-feira, 2 de março, às 14h30 (de Brasília), na Arena Garibaldi, pela 27ª rodada da Serie A do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium e cobertura em tempo real pela CNN Esportes.

Mandante, o Pisa SC ocupa a 19ª posição, com 15 pontos em 26 jogos. A equipe soma uma vitória, 12 empates e 13 derrotas, além de 20 gols marcados, o segundo pior ataque da competição.

O Bologna aparece em 9º lugar, com 36 pontos. O time acumula 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas na competição.

Onde assistir ao vivo Pisa SC x Bologna

O jogo desta segunda-feira, às 14h30, entre Pisa SC e Bologna terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium.

Como acompanhar online Pisa SC x Bologna

A partida poderá ser acompanhada online pelo Disney+ Premium e em tempo real pela CNN Esportes.