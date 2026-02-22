Atlético-MG x América-MG: horário e onde assistir à semifinal do Mineiro

O Atlético-MG recebe o América-MG neste domingo, 22, às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro 2026.

Apesar de terminar na liderança do Grupo A, o Atlético ficou atrás do América na classificação geral e, por isso, faz a primeira partida como mandante.

O time alvinegro passa por mudança na comissão técnica. Jorge Sampaoli deixou o comando, e Eduardo Domínguez é aguardado no Brasil para ser apresentado oficialmente. Enquanto isso, a equipe será dirigida pelo interino Lucas Gonçalves.

O Galo ainda não venceu no Brasileirão e deve apostar na força máxima diante da necessidade de abrir vantagem no confronto.

Já o América busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga em seus domínios.

Que horas é o jogo Atlético-MG x América-MG?

O confronto começa às 18h (horário de Brasília), neste domingo, 22.

Onde assistir ao jogo Atlético-MG x América-MG?

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan, Júnior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Cuello, Hulk e Reinier. Técnico: Lucas Gonçalves (interino).

América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Emerson e Paulinho; Felipe Amaral, Eduardo Person e Yago Souza; Segovinha, Willian Bigode e Thauan (Paulo Victor). Técnico: Alberto Valentim.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodrigo Nunes de Sá