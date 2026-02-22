Atlético-MG x América-MG: horário e onde assistir à semifinal do Mineiro

Atlético-MG estreia no Mineiro sob pressão e com novidades na escalação. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06h00.
O Atlético-MG recebe o América-MG neste domingo, 22, às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro 2026.
Apesar de terminar na liderança do Grupo A, o Atlético ficou atrás do América na classificação geral e, por isso, faz a primeira partida como mandante.
O time alvinegro passa por mudança na comissão técnica. Jorge Sampaoli deixou o comando, e Eduardo Domínguez é aguardado no Brasil para ser apresentado oficialmente. Enquanto isso, a equipe será dirigida pelo interino Lucas Gonçalves.
O Galo ainda não venceu no Brasileirão e deve apostar na força máxima diante da necessidade de abrir vantagem no confronto.
Já o América busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga em seus domínios.
O confronto começa às 18h (horário de Brasília), neste domingo, 22.
A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan, Júnior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Cuello, Hulk e Reinier. Técnico: Lucas Gonçalves (interino).
América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Emerson e Paulinho; Felipe Amaral, Eduardo Person e Yago Souza; Segovinha, Willian Bigode e Thauan (Paulo Victor). Técnico: Alberto Valentim.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Thiaggo Americano Labes
VAR: Rodrigo Nunes de Sá