Esporte

Atlético-MG x América-MG: horário e onde assistir à semifinal do Mineiro

O América busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga em seus domínios

Atlético-MG estreia no Mineiro sob pressão e com novidades na escalação. (Getty Images)

Atlético-MG estreia no Mineiro sob pressão e com novidades na escalação. (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 06h00.

O Atlético-MG recebe o América-MG neste domingo, 22, às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro 2026.

Apesar de terminar na liderança do Grupo A, o Atlético ficou atrás do América na classificação geral e, por isso, faz a primeira partida como mandante.

O time alvinegro passa por mudança na comissão técnica. Jorge Sampaoli deixou o comando, e Eduardo Domínguez é aguardado no Brasil para ser apresentado oficialmente. Enquanto isso, a equipe será dirigida pelo interino Lucas Gonçalves.

O Galo ainda não venceu no Brasileirão e deve apostar na força máxima diante da necessidade de abrir vantagem no confronto.

Já o América busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga em seus domínios.

Que horas é o jogo Atlético-MG x América-MG?

O confronto começa às 18h (horário de Brasília), neste domingo, 22.

Onde assistir ao jogo Atlético-MG x América-MG?

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Preciado, Ruan, Júnior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Cuello, Hulk e Reinier. Técnico: Lucas Gonçalves (interino).

América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Emerson e Paulinho; Felipe Amaral, Eduardo Person e Yago Souza; Segovinha, Willian Bigode e Thauan (Paulo Victor). Técnico: Alberto Valentim.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Thiaggo Americano Labes
VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Acompanhe tudo sobre:FutebolMinas GeraisAgenda de jogos

Mais de Esporte

João Fonseca no Rio Open 2026: horário e onde assistir à final de duplas

Barcelona x Levante: horário e onde assistir ao jogo de La Liga

Olimpíadas de Inverno 2026: que horas e onde assistir à Cerimônia de Encerramento?

Olimpíadas de Inverno 2026: veja a programação e horários do último dia

Mais na Exame

Ciência

Data centers espaciais ainda não saíram da ficção — mas são apostas bilionárias

Mercados

Alerta chinês: por que o yuan barato se tornou um dilema global

Pop

Carnaval 2026 em BH: blocos de rua hoje, domingo, 22 de fevereiro

Esporte

João Fonseca no Rio Open 2026: horário e onde assistir à final de duplas