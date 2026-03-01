Grêmio x Internacional: onde assistir e horário pela final do Campeonato Gaúcho

Repórter
O Grêmio e Internacional iniciam neste domingo, 1º de março, às 18h, na Arena do Grêmio, a disputa pelo título do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, no Sportv 2 e no Premiere.
Mandante do jogo de ida, o Grêmio chega embalado após vencer o Atlético-MG pelo Brasileirão, resultado que deu novo fôlego à equipe comandada por Luís Castro. O Tricolor ainda carrega o desgaste da classificação dramática diante do Juventude, definida apenas nos pênaltis, mas aposta no momento recente como ponto de virada na temporada.
Do outro lado, o Internacional chega à decisão sob questionamentos. O empate com o Remo, fora de casa, manteve o Colorado sem vitórias no Brasileirão. Com apenas dois pontos somados, o time comandado por Paulo Pezzolano vê no clássico Gre-Nal a chance de reação e de trazer estabilidade em um momento decisivo do calendário. Para quem ficar com o vice, restará lidar com a pressão adicional de ver o maior rival levantar a taça.
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Pavon (João Pedro), Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega e Arthur; Tetê, Gabriel Mec (Willian) e Amuzu; Carlos Vinícius.
Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo e Paulinho (Aguirre); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
