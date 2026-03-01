Fortaleza x Ceará: onde assistir e horário pela final do Campeonato Cearense

Repórter
Publicado em 1 de março de 2026 às 08h00.
O Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo, 1º de março, às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, Canal GOAT, TV Brasil, TV Ceará e TVC Esporte Clube.
O Fortaleza garantiu vaga na decisão após eliminar o Ferroviário na semifinal, com duas vitórias por 2 a 0, uma em cada confronto. A equipe comandada por Thiago Carpini chega embalada e busca retomar a hegemonia estadual.
Já o Ceará avançou ao superar o Floresta, construindo a classificação com um 3 a 0 no jogo de ida e uma goleada por 4 a 0 na volta. Atual bicampeão da competição, o Alvinegro tenta manter a sequência de títulos. Caso haja igualdade no placar agregado ao fim das duas partidas decisivas, o campeão será conhecido na disputa por pênaltis.
Fortaleza (Técnico: Thiago Carpini)
Brenno; Maílton, Lucas Gazal, Luan Freitas e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Vitinho (Lucas Crispim), GB e Luiz Fernando.
Ceará (Técnico: Mozart)
Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Alano; Pedro Henrique, Wendel Silva e Matheusinho.
O jogo deste domingo, 18h, entre o Fortaleza e Ceará terá transmissão ao vivo na Globo, no Canal GOAT, na TV Brasil, na TV Ceará e na TVC Esporte Clube.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e pelo Canal GOAT, no YouTube.