Veja o resultado do clássico Fluminense x Flamengo pelo Campeonato Carioca

Clássico carioca aconteceu no Maracanã pela quarta rodada da Taça Guanabara

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 07h54.

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, no domingo, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara, e conquistou um resultado relevante no primeiro clássico da temporada 2026.

Com a vitória, o tricolor somou três pontos importantes na tabela e passou ileso pelo principal teste até aqui no Campeonato Carioca.

Os gols do Fluminense foram marcados por Serna e John Kennedy, ambos no segundo tempo. O Flamengo descontou na reta final da partida, também em lance de bola parada, mas não conseguiu reagir a tempo de buscar o empate.

O jogo foi marcado por baixo ritmo em alguns momentos, influenciado pela forte chuva que atingiu o Maracanã e chegou a interromper a partida no início.

Com a vitória, o Fluminense ganha fôlego na Taça Guanabara e embala para a sequência do Estadual, enquanto o Flamengo perde a invencibilidade no torneio e deixa o clássico sem pontuar.

