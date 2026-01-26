Esporte

Everton x Leeds: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Premier League hoje?

A partida acontece nesta segunda-feira, 26, em Liverpool, no Hill Dickinson Stadium

Lukas Nmecha, do Leeds (Alex Livesey/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15h49.

Everton e Leeds United se enfrentam nesta segunda-feira, 26, pela 23ª rodada da Premier League. A bola rola às 17h (horário de Brasília).

A partida será disputada no Hill Dickson Stadium e coloca frente a frente duas equipes que tentam se afastar da parte de baixo da tabela do Campeonato Inglês.

O Everton aparece na 11ª colocação, com 32 pontos, após nove vitórias, cinco empates e oito derrotas. Já o Leeds United vive situação mais delicada: é o 16º, com 25 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.

Onde assistir a Everton x Leeds United?

A transmissão ao vivo será feita pelo Disney+ Premium. 

Que horas é o jogo Everton x Leeds?

O jogo é segunda-feira, 26, às 17h (no horário de Brasília) e será realizado no Hill Dickson Stadium.

 

Futebol

