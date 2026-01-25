Esporte

Fluminense x Flamengo: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Partida entre Fluminense x Flamengo é válida pelo Campeonato Carioca

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 08h59.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, 25, às 18h, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O clássico terá transmissão ao vivo na Globo (para o Rio de Janeiro), no ge TV (online) e no Premiere.

Vice-líder do Grupo A, o Fluminense entra em campo mirando a liderança da chave. Já o Flamengo, que mesmo após vencer o Vasco segue fora do G-4 do Grupo B, busca uma vitória para entrar na zona de classificação às quartas de final da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Flamengo hoje pelo Carioca?

O jogo deste domingo, 18h, entre Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo (RJ), ge TV e Premiere.

Como assistir online o jogo Fluminense x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo ge TV e também pelo Globoplay, com acesso ao sinal do Premiere.

Prováveis escalações de Fluminense x Flamengo

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso; Matheus Reis (Serna), Canobbio e Everaldo.
    Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).
  • Flamengo: Andrew; Varela (ou Emerson Royal), Léo Ortiz, Vitão e Daniel Salles; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo (ou Gonzalo Plata), Samuel Lino (ou Everton Cebolinha) e Pedro (ou Bruno Henrique).
    Técnico: Filipe Luís.
Acompanhe tudo sobre:FutebolFluminenseAgenda de jogos

Mais de Esporte

Santos x RB Bragantino: onde assistir e horário pelo Paulistão

Arsenal x Manchester United: onde assistir e horário pelo Premier League

Jogos de hoje, domingo, 25 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Palmeiras x São Paulo: qual foi o placar do jogo hoje?

Mais na Exame

Mundo

Tempestade de inverno nos EUA deixa 230 mil sem luz; sensação térmica chega a - 40ºC

Brasil

O novo piso dos professores cobre a inflação?

Carreira

Nova era na liderança: empresas já disputam o cargo de Chief AI Officer

Negócios

Ele virou advogado aos 52 e inspirou os filhos a criarem um dos escritórios que mais crescem no país