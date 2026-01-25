Fluminense x Flamengo: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, 25, às 18h, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O clássico terá transmissão ao vivo na Globo (para o Rio de Janeiro), no ge TV (online) e no Premiere.

Vice-líder do Grupo A, o Fluminense entra em campo mirando a liderança da chave. Já o Flamengo, que mesmo após vencer o Vasco segue fora do G-4 do Grupo B, busca uma vitória para entrar na zona de classificação às quartas de final da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Flamengo hoje pelo Carioca?

Como assistir online o jogo Fluminense x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo ge TV e também pelo Globoplay, com acesso ao sinal do Premiere.

Prováveis escalações de Fluminense x Flamengo