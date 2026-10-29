Alexandre Pato vira dono de clube inglês após inspiração em videogame

O ex-atacante Alexandre Pato iniciou uma nova etapa no futebol fora dos gramados. O brasileiro integra o grupo de investidores que concluiu a aquisição de 70% da empresa controladora do Northampton Town, clube que disputa a League Two, a quarta divisão do futebol inglês. Com a operação, a Sports Alpha Capital passou a ser a acionista majoritária da equipe, e Pato também assumirá uma cadeira no conselho de administração como diretor.

A compra foi concluída em 30 de setembro, após a aprovação dos órgãos reguladores do futebol inglês. Os antigos proprietários David Bower, Nigel Le Quesne e Kelvin Thomas mantiveram, juntos, 30% de participação. Segundo o clube, a transação foi finalizada sem dívidas, apesar de um prejuízo antes de impostos próximo de 3 milhões de libras registrado em abril de 2026.

O consórcio Sports Alpha Capital também conta com os investidores João Xavier, Tim Chamberlain e Pedro Piquet. A nova gestão anunciou planos de desenvolver o clube com atenção à sustentabilidade financeira e à relação com a comunidade local.

“Eu jogava com o Northampton no videogame quando era mais jovem e, neste momento, estou aqui”, afirmou o ex-atacante em entrevista à ESPN da Inglaterra.

Pato também comparou a proposta do Northampton ao trabalho desenvolvido pelo Wrexham, clube galês que ganhou projeção internacional após ser comprado pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

“Eu adoro o que o Wrexham fez pela comunidade, eles fizeram um trabalho muito bonito. Aqui é diferente, mas acreditamos em nós mesmos e que podemos fazer algo especial em Northampton. Eles têm o modelo deles e nós temos o nosso”, completou.

O exemplo do Wrexham é conhecido pela combinação entre investimento, crescimento esportivo e aproximação com a torcida. A nova direção do Northampton, por sua vez, afirmou que pretende conciliar ambição esportiva e sustentabilidade, respeitando a identidade do clube e sua importância para a região.

Qual é a situação atual do Northampton Town?

O Northampton chega à nova gestão após uma temporada difícil. A equipe terminou a League One na última colocação em 2025-2026 e foi rebaixada para a quarta divisão inglesa. No início da campanha seguinte, o time também enfrentava dificuldades na League Two.

A aquisição representa uma tentativa de reorganizar a estrutura financeira e esportiva do clube. Embora o grupo tenha assumido o controle acionário, os novos investidores ainda precisarão transformar a mudança administrativa em resultados dentro de campo.

Revelado pelo Internacional, Pato ganhou projeção internacional ainda jovem e construiu parte importante de sua carreira no Milan, da Itália. Pelo clube, marcou 63 gols em 150 partidas e conquistou o Campeonato Italiano na temporada 2010-2011. Também teve uma passagem pelo Chelsea, da Inglaterra, em 2016.

No futebol brasileiro, defendeu Corinthians e São Paulo, além de ter atuado por equipes da China e dos Estados Unidos. Pela seleção brasileira, disputou 27 partidas. O ex-atacante não anunciou oficialmente a sua aposentadoria, mas está sem atuar profissionalmente desde que deixou o Tricolor, no final de 2023.