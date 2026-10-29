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Brasileiros gastaram € 681 milhões em Portugal — BTG Pactual e TAP querem tornar parte em milhas

Até 30 de outubro, cartão Black tem 12 meses sem mensalidade; status Gold ou Navigator garante isenção vitalícia

Cartão TAP BTG Pactual Black

Cartão TAP BTG Pactual Black

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10h31.

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Até 30 de outubro, novos clientes podem adquirir o cartão TAP BTG Pactual Black com 12 meses de isenção da mensalidade. Já clientes com status Gold ou Navigator ativo no programa TAP Miles&Go no momento da contratação terão isenção vitalícia, conforme as regras da campanha.

Entre janeiro e agosto de 2025, turistas brasileiros deixaram € 681 milhões em Portugal, o melhor resultado da série, segundo o Turismo de Portugal (RTP/Lusa). O Brasil é hoje o sexto maior mercado turístico do país e o segundo fora da Europa.

É nesse viajante que o BTG Pactual e a TAP Air Portugal apostam com o Cartão TAP BTG Pactual Black. Até 30 de outubro de 2026, novos clientes recebem 12 meses sem mensalidade. Quem tem estatuto Gold ou Navigator no programa TAP Miles&Go ganha isenção vitalícia da mensalidade de R$ 100.

Se você quer adquirir o cartão TAP BTG Pactual Black com isenção de mensalidade, vá ‘voando’ até o site do BTG Pactual e peça já o seu. Aproveite a oportunidade: a campanha dura até 30 de outubro de 2026!

LEIA MAIS: Até 30 de outubro, o Cartão TAP BTG Pactual Black chega com 12 meses sem mensalidade, ou isenção vitalícia para Gold e Navigator. Conheça as condições

Por que Portugal virou a porta de entrada do Brasil na Europa

O fluxo ganhou força em 2026. Nos dois primeiros meses do ano, Portugal recebeu mais de 160 mil brasileiros, e as dormidas desse público cresceram 17,5%, mesmo com as tempestades que atingiram o país no período, de acordo com o secretário de Estado do Turismo português, Pedro Machado.

Do lado da aviação, 2026 marca os 60 anos de voos regulares da TAP para o Brasil, hoje o maior mercado internacional da companhia (TAP Air Portugal). Com a nova rota Lisboa–São Luís, que estreou em 27 de outubro, a companhia aérea passa a voar diretamente para 15 cidades brasileiras e se mantém como a europeia com maior presença no país. A TAP é também a companhia aérea que mais transporta brasileiros para a Europa, com 87 voos semanais ligando o Brasil à Europa e 15 rotas diretas.

Foi para esse viajante que o cartão foi desenhado. "Percebemos a necessidade dos nossos clientes, especialmente os viajantes frequentes, de terem acesso a benefícios que tornem suas experiências ainda mais completas e diferenciadas", disse Bruno Peuker, head do BTG Banking, no lançamento do cartão, em 2024.

Quanto rende um ano de cartão: a conta das milhas

O cartão acumula 2,5 milhas por dólar em compras nacionais, 3,5 milhas em compras internacionais e 4 milhas em passagens compradas no site da TAP. Quem soma R$ 60 mil nas três primeiras faturas recebe ainda 45 mil milhas de boas-vindas.

Uma simulação ajuda a dimensionar o ganho. Considere um cliente que gasta R$ 20 mil por mês nos três primeiros meses e R$ 10 mil nos nove seguintes, apenas em compras nacionais e com o dólar a R$ 5:

  • Três primeiros meses: R$ 60 mil em gastos, ou 30 mil milhas, mais 45 mil milhas de bônus
  • Nove meses seguintes: R$ 90 mil em gastos, ou 45 mil milhas
  • Total em 12 meses: cerca de 120 mil milhas

O saldo tem outro efeito. Como 20% das milhas geradas pelos gastos elegíveis no cartão se convertem em milhas status, limitadas a 15 mil por ano, esse mesmo cliente atingiria o teto anual de milhas status na simulação, o que pode contribuir para a evolução de categoria no TAP Miles&Go e proporcionar mais prioridade e conforto em voos internacionais.

As milhas acumuladas com o cartão não expiram enquanto ele estiver ativo. Podem ser usadas não apenas para emitir passagens com a TAP e companhias aéreas parceiras, mas também com mais de 80 parceiros em terra na Europa, incluindo redes de hotéis, rent a car, supermercados, entre outros. Também é possível fazer upgrade para a classe business e adicionar serviços extras, como marcação de assentos e despacho de bagagens.

Para quem planeja a estadia, duas parcerias do programa ampliam o acúmulo: reservas pelo Airbnb rendem 2 milhas por euro gasto, e pelo Booking.com, 3 milhas por euro.

LEIA MAIS: Cerca de 120 mil milhas no primeiro ano, sem pagar mensalidade. Veja como contratar o Cartão TAP BTG Pactual Black

Do embarque em Guarulhos às compras em Lisboa

Os benefícios acompanham a viagem do início ao fim. Antes do voo, o titular tem acesso ilimitado à Sala VIP Mastercard Black no Aeroporto de Guarulhos, prioridade de reserva e 10% de desconto no Terminal BTG Pactual, além de três acessos anuais ao Fast Track em aeroportos selecionados, que agiliza a passagem pelo controle de segurança.

No trajeto, o cartão garante duas bagagens extras de até 23 kg por ano, uma por reserva, sem custo adicional. Em conexões e escalas, são três acessos gratuitos aos lounges da TAP em Lisboa e quatro acessos a salas VIP da rede LoungeKey.

O desembarque também tem vantagens. Nas lojas El Corte Inglés em Portugal, os clientes contam com welcome drink, personal shopper com sala VIP, tax free e 10% do valor da compra devolvido em Reward Card.

O pacote inclui até três cartões adicionais sem custo e os benefícios da bandeira Mastercard Black, como seguro viagem.

Quem tem direito à isenção e como garantir

A campanha vale para cartões contratados entre 5 e 30 de outubro de 2026. Fora do período, segue valendo a regra padrão: a mensalidade é isenta para quem gasta a partir de R$ 10 mil por mês, com desconto progressivo de R$ 10 a cada R$ 1 mil na fatura.

Para a isenção vitalícia, o estatuto Gold ou Navigator precisa estar ativo no momento da contratação. A verificação pode ser feita pelo próprio cliente ao entrar na conta do TAP Miles&Go. As condições completas estão no regulamento da campanha.

Seis décadas depois do primeiro voo regular da TAP para o Brasil, a travessia do Atlântico segue a mesma. O que muda é o quanto ela pode render.

A próxima viagem a Lisboa pode começar com milhas que não expiram e lounges no caminho. Saiba mais sobre o cartão

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