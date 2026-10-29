Brasileiros gastaram € 681 milhões em Portugal — BTG Pactual e TAP querem tornar parte em milhas

Até 30 de outubro, novos clientes podem adquirir o cartão TAP BTG Pactual Black com 12 meses de isenção da mensalidade. Já clientes com status Gold ou Navigator ativo no programa TAP Miles&Go no momento da contratação terão isenção vitalícia, conforme as regras da campanha.

Entre janeiro e agosto de 2025, turistas brasileiros deixaram € 681 milhões em Portugal, o melhor resultado da série, segundo o Turismo de Portugal (RTP/Lusa). O Brasil é hoje o sexto maior mercado turístico do país e o segundo fora da Europa.

É nesse viajante que o BTG Pactual e a TAP Air Portugal apostam com o Cartão TAP BTG Pactual Black. Até 30 de outubro de 2026, novos clientes recebem 12 meses sem mensalidade. Quem tem estatuto Gold ou Navigator no programa TAP Miles&Go ganha isenção vitalícia da mensalidade de R$ 100.

Se você quer adquirir o cartão TAP BTG Pactual Black com isenção de mensalidade, vá ‘voando’ até o site do BTG Pactual e peça já o seu. Aproveite a oportunidade: a campanha dura até 30 de outubro de 2026!

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Por que Portugal virou a porta de entrada do Brasil na Europa

O fluxo ganhou força em 2026. Nos dois primeiros meses do ano, Portugal recebeu mais de 160 mil brasileiros, e as dormidas desse público cresceram 17,5%, mesmo com as tempestades que atingiram o país no período, de acordo com o secretário de Estado do Turismo português, Pedro Machado.

Do lado da aviação, 2026 marca os 60 anos de voos regulares da TAP para o Brasil, hoje o maior mercado internacional da companhia (TAP Air Portugal). Com a nova rota Lisboa–São Luís, que estreou em 27 de outubro, a companhia aérea passa a voar diretamente para 15 cidades brasileiras e se mantém como a europeia com maior presença no país. A TAP é também a companhia aérea que mais transporta brasileiros para a Europa, com 87 voos semanais ligando o Brasil à Europa e 15 rotas diretas.

Foi para esse viajante que o cartão foi desenhado. "Percebemos a necessidade dos nossos clientes, especialmente os viajantes frequentes, de terem acesso a benefícios que tornem suas experiências ainda mais completas e diferenciadas", disse Bruno Peuker, head do BTG Banking, no lançamento do cartão, em 2024.

Quanto rende um ano de cartão: a conta das milhas

O cartão acumula 2,5 milhas por dólar em compras nacionais, 3,5 milhas em compras internacionais e 4 milhas em passagens compradas no site da TAP. Quem soma R$ 60 mil nas três primeiras faturas recebe ainda 45 mil milhas de boas-vindas.

Uma simulação ajuda a dimensionar o ganho. Considere um cliente que gasta R$ 20 mil por mês nos três primeiros meses e R$ 10 mil nos nove seguintes, apenas em compras nacionais e com o dólar a R$ 5:

Três primeiros meses: R$ 60 mil em gastos, ou 30 mil milhas, mais 45 mil milhas de bônus

R$ 60 mil em gastos, ou 30 mil milhas, mais 45 mil milhas de bônus Nove meses seguintes: R$ 90 mil em gastos, ou 45 mil milhas

R$ 90 mil em gastos, ou 45 mil milhas Total em 12 meses: cerca de 120 mil milhas

O saldo tem outro efeito. Como 20% das milhas geradas pelos gastos elegíveis no cartão se convertem em milhas status, limitadas a 15 mil por ano, esse mesmo cliente atingiria o teto anual de milhas status na simulação, o que pode contribuir para a evolução de categoria no TAP Miles&Go e proporcionar mais prioridade e conforto em voos internacionais.

As milhas acumuladas com o cartão não expiram enquanto ele estiver ativo. Podem ser usadas não apenas para emitir passagens com a TAP e companhias aéreas parceiras, mas também com mais de 80 parceiros em terra na Europa, incluindo redes de hotéis, rent a car, supermercados, entre outros. Também é possível fazer upgrade para a classe business e adicionar serviços extras, como marcação de assentos e despacho de bagagens.

Para quem planeja a estadia, duas parcerias do programa ampliam o acúmulo: reservas pelo Airbnb rendem 2 milhas por euro gasto, e pelo Booking.com, 3 milhas por euro.

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Do embarque em Guarulhos às compras em Lisboa

Os benefícios acompanham a viagem do início ao fim. Antes do voo, o titular tem acesso ilimitado à Sala VIP Mastercard Black no Aeroporto de Guarulhos, prioridade de reserva e 10% de desconto no Terminal BTG Pactual, além de três acessos anuais ao Fast Track em aeroportos selecionados, que agiliza a passagem pelo controle de segurança.

No trajeto, o cartão garante duas bagagens extras de até 23 kg por ano, uma por reserva, sem custo adicional. Em conexões e escalas, são três acessos gratuitos aos lounges da TAP em Lisboa e quatro acessos a salas VIP da rede LoungeKey.

O desembarque também tem vantagens. Nas lojas El Corte Inglés em Portugal, os clientes contam com welcome drink, personal shopper com sala VIP, tax free e 10% do valor da compra devolvido em Reward Card.

O pacote inclui até três cartões adicionais sem custo e os benefícios da bandeira Mastercard Black, como seguro viagem.

Quem tem direito à isenção e como garantir

A campanha vale para cartões contratados entre 5 e 30 de outubro de 2026. Fora do período, segue valendo a regra padrão: a mensalidade é isenta para quem gasta a partir de R$ 10 mil por mês, com desconto progressivo de R$ 10 a cada R$ 1 mil na fatura.

Para a isenção vitalícia, o estatuto Gold ou Navigator precisa estar ativo no momento da contratação. A verificação pode ser feita pelo próprio cliente ao entrar na conta do TAP Miles&Go. As condições completas estão no regulamento da campanha.

Seis décadas depois do primeiro voo regular da TAP para o Brasil, a travessia do Atlântico segue a mesma. O que muda é o quanto ela pode render.

A próxima viagem a Lisboa pode começar com milhas que não expiram e lounges no caminho. Saiba mais sobre o cartão