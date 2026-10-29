Neymar provoca Richarlison após post sobre ilha: 'Lê o contrato, seu moleque'

O atacante Richarlison publicou na terça-feira, 27, montagens feitas com inteligência artificial em que aparece aproveitando uma ilha em Angra dos Reis (RJ). Na legenda, o jogador do Tottenham ironizou a disputa judicial envolvendo a propriedade: “Então não tem ninguém na ilha, né?”.

A publicação recebeu um comentário de Neymar, seu ex-companheiro na seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2022. “Próxima vez lê o contrato seu moleque 😂😂😂”, escreveu o atacante do Santos, em referência ao conflito envolvendo os direitos sobre o imóvel.

Nas imagens, Richarlison aparece chegando à ilha com a camisa da seleção brasileira, fazendo um churrasco e deixando a propriedade em uma lancha, enquanto uma multidão aparece ao fundo.

Entenda a disputa pela Ilha em Angra dos Reis

O caso envolve uma propriedade de luxo na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Richarlison afirma ter investido cerca de R$ 10 milhões na aquisição dos direitos de posse do imóvel entre 2020 e 2021, em uma sociedade com o ex-empresário Renato Velasco e Alencar da Silveira Júnior.

O jogador sustenta que Flávio Bolsonaro demonstrou interesse na propriedade, mas que a venda foi recusada. O senador nega envolvimento direto na disputa e afirma que aparece no processo como testemunha.

Os direitos de ocupação do imóvel passaram posteriormente para uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio. Richarlison questiona a transferência e afirma que não autorizou um acordo privado firmado entre a empresa de Tomaz e Renato Velasco, que encerrou a disputa judicial envolvendo as partes.

A controvérsia voltou a ganhar repercussão em outubro, no período eleitoral, quando o atacante passou a publicar críticas e ironias sobre o caso nas redes sociais. A nova postagem também repercutiu por causa da resposta de Neymar, que apoiou Flávio Bolsonaro durante a campanha presidencial.