Esporte

Neymar provoca Richarlison após post sobre ilha: 'Lê o contrato, seu moleque'

Atacante do Tottenham publicou montagens feitas por inteligência artificial em que aparece na propriedade em Angra dos Reis; camisa 10 do Santos comentou a publicação nas redes sociais

Richarlison publicou imagens geradas por IA para brincar com a disputa judicial envolvendo ilha em Angra dos Reis (Reprodução/Instagram/@richarlison)

Richarlison publicou imagens geradas por IA para brincar com a disputa judicial envolvendo ilha em Angra dos Reis (Reprodução/Instagram/@richarlison)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08h45.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreNeymar
Saiba mais

O atacante Richarlison publicou na terça-feira, 27, montagens feitas com inteligência artificial em que aparece aproveitando uma ilha em Angra dos Reis (RJ). Na legenda, o jogador do Tottenham ironizou a disputa judicial envolvendo a propriedade: “Então não tem ninguém na ilha, né?”.

A publicação recebeu um comentário de Neymar, seu ex-companheiro na seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2022. “Próxima vez lê o contrato seu moleque 😂😂😂”, escreveu o atacante do Santos, em referência ao conflito envolvendo os direitos sobre o imóvel.

Nas imagens, Richarlison aparece chegando à ilha com a camisa da seleção brasileira, fazendo um churrasco e deixando a propriedade em uma lancha, enquanto uma multidão aparece ao fundo.

Entenda a disputa pela Ilha em Angra dos Reis

O caso envolve uma propriedade de luxo na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Richarlison afirma ter investido cerca de R$ 10 milhões na aquisição dos direitos de posse do imóvel entre 2020 e 2021, em uma sociedade com o ex-empresário Renato Velasco e Alencar da Silveira Júnior.

O jogador sustenta que Flávio Bolsonaro demonstrou interesse na propriedade, mas que a venda foi recusada. O senador nega envolvimento direto na disputa e afirma que aparece no processo como testemunha.

Os direitos de ocupação do imóvel passaram posteriormente para uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio. Richarlison questiona a transferência e afirma que não autorizou um acordo privado firmado entre a empresa de Tomaz e Renato Velasco, que encerrou a disputa judicial envolvendo as partes.

A controvérsia voltou a ganhar repercussão em outubro, no período eleitoral, quando o atacante passou a publicar críticas e ironias sobre o caso nas redes sociais. A nova postagem também repercutiu por causa da resposta de Neymar, que apoiou Flávio Bolsonaro durante a campanha presidencial.

Acompanhe tudo sobre:NeymarFlávio BolsonaroFutebol

Mais de Esporte

Goleiro de 14 anos morre após acidente, e família decide doar órgãos

Por que Djokovic pode fazer história mais uma vez no tênis mundial?

China rejeita explicações do Real Madrid após Mbappé chamar líder comunista de 'ditador'

'Joias' do Palmeiras tietam Messi nos EUA e diretor 'convida' argentino para jogar na Libertadores

Mais na Exame

Esporte

Goleiro de 14 anos morre após acidente, e família decide doar órgãos

Brasil

Anvisa aprova 5 novas canetas para diabetes e obesidade

Mercados

Lagarde deixará presidência do Banco Central Europeu antes do fim do mandato

Pop

Qual é o segredo de Mick Jagger para continuar fazendo shows aos 83 anos?