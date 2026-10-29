Bitcoin cai com dado de inflação dos EUA ofuscando alta pós-Fed; hyperliquid dispara

O bitcoin opera em queda nesta quinta-feira, 29, depois do dado de inflação ao consumidor de setembro nos Estados Unidos ofuscar o otimismo que havia no mercado depois da decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) de manter os juros entre 3,75% e 4% ao ano.

Hoje, foi divulgado o Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE), que registou um aumento de 0,5% em setembro na comparação com o mês anterior, em linha com o esperado pelos economistas. Na base anual, o PCE cresceu 3,6%, dentro das expectativas, mas ainda muito acima da meta do Federal Reserve (Fed), que é de 2% ao ano. No acumulado do terceiro trimestre, o núcleo do PCE (que exclui preços mais voláteis, como alimentos e energia), subiu 2,5%, acima da mediana das projeções, que era de 2,4%.

O aumento da inflação, combinado com sinalizações mais hawkish (favoráveis a subir juros para controlar o aumento de preços) depois do Fomc aumentaram as expectativas por um aumento dos juros nos EUA na reunião do Fomc de dezembro. No mercado preditivo, Polymarket, as chances de uma elevação de 0,25 ponto percentual nas taxas estão precificadas em 76%, contra 22% de manutenção dos juros no patamar atual.

No entanto, a grande notícia do setor cripto nesta quinta é que a Intercontinental Exchange (ICE), controladora da bolsa de valores de Nova York, anunciou um acordo com a desenvolvedora Trade[XYZ] para trazer contratos de futuros perpétuos do protocolo Hyperliquid aos EUA de maneira regulada.

Com o acordo, a ICE se tornará a operadora exclusiva dos mercados regulados da Trade[XYZ]. Os futuros perpétuos da Hyperliquid foram a sensação do mercado cripto em 2026, permitindo que investidores negociassem derivativos de ações, commodities e outros ativos 24/7 em blockchain.

Às 10h50 (horário de Brasília) o bitcoin caía 0,4% em um período de 24 horas, cotado a US$ 79.986. Já a hyperliquid dispara 14,2%, a US$ 90,81.

Análise do bitcoin

Segundo Pedro Fontes, analista de Research do Mercado Bitcoin (MB), parte da velocidade da queda dos criptoativos veio do mercado futuro, com mais de US$ 300 milhões em posições compradas alavancadas sendo liquidadas conforme o preço recuava.

A política dos EUA também pode estar começando a impactar as criptomoedas, de acordo com Fontes, pois as eleições de meio de mandato dos EUA prometem uma derrota e perda de comando da Câmara e do Senado para o partido Republicano. "Mudanças na composição do Congresso podem afetar o ritmo de aprovação da agenda regulatória para cripto nos próximos anos. O resultado eleitoral, porém, continua em aberto", diz o analista do MB.

Em relatório, a consultoria Vault Capital lembra que o bitcoin chegou a subir até os US$ 81.789 logo depois do Fomc. "De madrugada devolveu a alta, mas não a estrutura. Mercado que faz fundo mais alto enquanto apanha de notícia ruim não costuma estar distribuindo. Para mim, está trocando de mãos com calma", avalia.

3º pregão seguido de entrada de capital nos ETFs de BTC

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 137,3 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o terceiro pregão consecutivo com entrada de capital neste tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 136 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 21,4 milhões. Este foi o terceiro pregão consecutivo com saída de capital dos fundos de ETH.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 46 para os 43 pontos desde a véspera. Assim, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra", mas se aproxima cada vez mais da predominância do "medo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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