Como comprar imóvel em leilão do Santander, passo a passo

O Santander colocou casas, apartamentos, terrenos e antigas agências bancárias em leilão nesta semana, entre 26 e 30 de outubro, em diferentes estados do Brasil. As ofertas são realizadas pela internet, em plataformas como Zuk, Mega Leilões e Superbid, e incluem imóveis residenciais e comerciais.

Parte dos leilões já foi encerrada, mas ainda há oportunidades programadas para sexta-feira, 30. Entre elas estão um apartamento de 19 metros quadrados no Brás, em São Paulo, com lance inicial de R$ 206,7 mil, e uma antiga agência bancária em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, anunciada por R$ 12,5 milhões.

Para participar, é necessário acessar a plataforma responsável pela oferta, realizar o cadastro, verificar as condições do imóvel e solicitar a habilitação para enviar lances. As regras de pagamento, os prazos e os custos adicionais variam conforme o leilão.

Veja sete cuidados antes de dar um lance Nº Cuidados antes de participar 1 Leia o edital inteiro 2 Descubra quais dívidas acompanham o imóvel 3 Avalie a situação jurídica e a regularização 4 Não escolha apenas pelo maior desconto 5 Calcule o custo total, e não só o lance 6 Analise se será fácil vender o imóvel depois 7 Evite contar com lucro rápido

Quais imóveis do Santander vão a leilão nesta semana?

Na sexta-feira, 30, a programação inclui uma primeira praça prevista para as 12h40, segundo a Superbid. Caso seja necessária uma segunda praça, ela está programada para 4 de novembro, com valor inicial de R$ 106 mil.

A Mega Leilões também anuncia para sexta-feira imóveis comerciais do Santander, incluindo uma antiga agência de 1.806 metros quadrados no Centro de Campo Grande, com lance inicial de R$ 12,5 milhões, e outra de 2.700 metros quadrados no Centro Histórico de Porto Alegre, por R$ 4,85 milhões.

Os lotes estão disponíveis no catálogo de imóveis do Santander na Mega Leilões.

Entre os eventos já realizados na quarta-feira, 28, a Zuk reuniu 35 lotes do Santander, incluindo casas, terrenos, lojas, salas comerciais e antigas agências bancárias. As propriedades estavam distribuídas por diferentes regiões do país, com opções em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e outros estados.

Outra rodada da plataforma contou com cinco imóveis em São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás, com leilões realizados nos dias 26 e 28 de outubro. Entre os lotes estavam apartamentos em Araçatuba e Porto Alegre, uma casa em Canoas e uma área rural em Piracanjuba.

Como participar dos leilões de imóveis do Santander?

O primeiro passo é escolher um imóvel e identificar a plataforma responsável pelo leilão. O Santander utiliza diferentes empresas para organizar as vendas, por isso não existe um único cadastro válido automaticamente para todos os eventos.

Quem estiver interessado no apartamento do Brás, por exemplo, pode acessar a página do leilão na Superbid. Já os imóveis comerciais oferecidos pela Mega Leilões devem ser consultados diretamente no site da leiloeira.

Depois de selecionar a propriedade, é necessário criar uma conta na plataforma, preencher os dados solicitados e realizar os procedimentos de habilitação. A confirmação do cadastro, por si só, não garante que o interessado esteja autorizado a disputar todos os lotes.

Cada evento pode exigir a aceitação de condições específicas e a apresentação de documentos.

A página da Superbid, por exemplo, disponibiliza as opções "Habilite-se" e "Veja o Edital", que permitem iniciar o processo de participação e consultar as regras da disputa.

Com o cadastro aprovado e a habilitação concluída, o interessado poderá acompanhar a disputa e apresentar lances conforme os valores mínimos e os incrementos definidos pela plataforma.

Antes de confirmar qualquer oferta, é importante estabelecer um limite máximo de pagamento, considerando também as despesas que não estão incluídas no preço anunciado.

É possível financiar os imóveis do Santander?

As condições de pagamento dependem do imóvel e do edital. Alguns eventos do Santander permitem financiamento imobiliário, enquanto outros exigem pagamento à vista ou estabelecem condições específicas para a aprovação do comprador.

Por isso, a possibilidade de financiar não deve ser presumida apenas porque o imóvel pertence ao banco. É necessário verificar as regras do lote e obter informações sobre a aprovação do crédito antes de participar do leilão.

Em outra rodada de vendas, marcada para 3 de novembro, o Santander anunciou imóveis com possibilidade de financiamento em até 420 meses, equivalentes a 35 anos, conforme as condições de cada propriedade.

No entanto, essas condições pertencem ao evento de novembro e não devem ser consideradas automaticamente válidas para os leilões desta semana.

Quais cuidados tomar antes de dar um lance?

Antes de participar, o interessado deve conferir a matrícula do imóvel, a situação de ocupação, a existência de débitos e as responsabilidades previstas no edital. Também é importante considerar despesas com impostos, registro, escritura, comissão do leiloeiro e eventuais regularizações.

O edital também deve ser consultado antes de qualquer lance, pois a desistência pode gerar consequências financeiras. Na página de orientações da Superbid, a plataforma informa que "Os lances são irrevogáveis e irretratáveis."

Outra questão importante é o valor real da oportunidade. Um imóvel com desconto elevado pode exigir reformas, regularização de documentos ou despesas para obtenção da posse.

A EXAME já destacou que a leitura do edital e a análise dos custos adicionais são fundamentais antes de participar de um leilão imobiliário. O levantamento também chama atenção para os riscos de escolher uma propriedade apenas pelo desconto anunciado.

Onde encontrar os leilões do Santander?

As ofertas podem ser consultadas nos sites das leiloeiras responsáveis. A Mega Leilões apresenta imóveis comerciais do banco, incluindo ofertas de 30 de outubro. A Superbid também disponibiliza a programação de leilões imobiliários, com detalhes dos imóveis e das praças previstas.

Antes de fazer o cadastro, vale conferir se o evento ainda está aberto, se houve alteração no valor inicial e quais são as condições atuais de participação. Os catálogos podem ser atualizados ao longo da semana, inclusive com encerramento de lotes ou novas oportunidades.