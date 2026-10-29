Como comprar imóvel em leilão do Santander, passo a passo

Santander: banco realiza leilões em plataformas como Zuk, Mega Leilões e Superbid, com regras específicas para cada imóvel. (thinkstock/Thinkstock)
Repórter de Invest
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10h35.
O Santander colocou casas, apartamentos, terrenos e antigas agências bancárias em leilão nesta semana, entre 26 e 30 de outubro, em diferentes estados do Brasil. As ofertas são realizadas pela internet, em plataformas como Zuk, Mega Leilões e Superbid, e incluem imóveis residenciais e comerciais.
Parte dos leilões já foi encerrada, mas ainda há oportunidades programadas para sexta-feira, 30. Entre elas estão um apartamento de 19 metros quadrados no Brás, em São Paulo, com lance inicial de R$ 206,7 mil, e uma antiga agência bancária em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, anunciada por R$ 12,5 milhões.Para participar, é necessário acessar a plataforma responsável pela oferta, realizar o cadastro, verificar as condições do imóvel e solicitar a habilitação para enviar lances. As regras de pagamento, os prazos e os custos adicionais variam conforme o leilão.
Na sexta-feira, 30, a programação inclui uma primeira praça prevista para as 12h40, segundo a Superbid. Caso seja necessária uma segunda praça, ela está programada para 4 de novembro, com valor inicial de R$ 106 mil.
A Mega Leilões também anuncia para sexta-feira imóveis comerciais do Santander, incluindo uma antiga agência de 1.806 metros quadrados no Centro de Campo Grande, com lance inicial de R$ 12,5 milhões, e outra de 2.700 metros quadrados no Centro Histórico de Porto Alegre, por R$ 4,85 milhões.
Os lotes estão disponíveis no catálogo de imóveis do Santander na Mega Leilões.
Entre os eventos já realizados na quarta-feira, 28, a Zuk reuniu 35 lotes do Santander, incluindo casas, terrenos, lojas, salas comerciais e antigas agências bancárias. As propriedades estavam distribuídas por diferentes regiões do país, com opções em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e outros estados.
Outra rodada da plataforma contou com cinco imóveis em São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás, com leilões realizados nos dias 26 e 28 de outubro. Entre os lotes estavam apartamentos em Araçatuba e Porto Alegre, uma casa em Canoas e uma área rural em Piracanjuba.
Quem estiver interessado no apartamento do Brás, por exemplo, pode acessar a página do leilão na Superbid. Já os imóveis comerciais oferecidos pela Mega Leilões devem ser consultados diretamente no site da leiloeira.
Depois de selecionar a propriedade, é necessário criar uma conta na plataforma, preencher os dados solicitados e realizar os procedimentos de habilitação. A confirmação do cadastro, por si só, não garante que o interessado esteja autorizado a disputar todos os lotes.
Cada evento pode exigir a aceitação de condições específicas e a apresentação de documentos.
A página da Superbid, por exemplo, disponibiliza as opções "Habilite-se" e "Veja o Edital", que permitem iniciar o processo de participação e consultar as regras da disputa.
Com o cadastro aprovado e a habilitação concluída, o interessado poderá acompanhar a disputa e apresentar lances conforme os valores mínimos e os incrementos definidos pela plataforma.
Antes de confirmar qualquer oferta, é importante estabelecer um limite máximo de pagamento, considerando também as despesas que não estão incluídas no preço anunciado.
As condições de pagamento dependem do imóvel e do edital. Alguns eventos do Santander permitem financiamento imobiliário, enquanto outros exigem pagamento à vista ou estabelecem condições específicas para a aprovação do comprador.
Por isso, a possibilidade de financiar não deve ser presumida apenas porque o imóvel pertence ao banco. É necessário verificar as regras do lote e obter informações sobre a aprovação do crédito antes de participar do leilão.
Em outra rodada de vendas, marcada para 3 de novembro, o Santander anunciou imóveis com possibilidade de financiamento em até 420 meses, equivalentes a 35 anos, conforme as condições de cada propriedade.
No entanto, essas condições pertencem ao evento de novembro e não devem ser consideradas automaticamente válidas para os leilões desta semana.
Antes de participar, o interessado deve conferir a matrícula do imóvel, a situação de ocupação, a existência de débitos e as responsabilidades previstas no edital. Também é importante considerar despesas com impostos, registro, escritura, comissão do leiloeiro e eventuais regularizações.
O edital também deve ser consultado antes de qualquer lance, pois a desistência pode gerar consequências financeiras. Na página de orientações da Superbid, a plataforma informa que "Os lances são irrevogáveis e irretratáveis."
Outra questão importante é o valor real da oportunidade. Um imóvel com desconto elevado pode exigir reformas, regularização de documentos ou despesas para obtenção da posse.
A EXAME já destacou que a leitura do edital e a análise dos custos adicionais são fundamentais antes de participar de um leilão imobiliário. O levantamento também chama atenção para os riscos de escolher uma propriedade apenas pelo desconto anunciado.
As ofertas podem ser consultadas nos sites das leiloeiras responsáveis. A Mega Leilões apresenta imóveis comerciais do banco, incluindo ofertas de 30 de outubro. A Superbid também disponibiliza a programação de leilões imobiliários, com detalhes dos imóveis e das praças previstas.
Antes de fazer o cadastro, vale conferir se o evento ainda está aberto, se houve alteração no valor inicial e quais são as condições atuais de participação. Os catálogos podem ser atualizados ao longo da semana, inclusive com encerramento de lotes ou novas oportunidades.