Após ganhar milhões, lenda da NBA diz estar à beira da falência por causa de pensões

O ex-jogador da NBA Paul Pierce, campeão da liga com o Boston Celtics em 2008, afirma enfrentar uma grave crise financeira após deixar de receber pagamentos da Fox Sports.

Em documentos apresentados à Justiça dos Estados Unidos, o ex-atleta declarou ter cerca de US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,6 milhão) em contas bancárias e US$ 3 milhões (R$ 16 milhões) em imóveis, enquanto tenta manter despesas mensais elevadas, incluindo pensões alimentícias. As informações foram divulgadas pelo portal norte-americano TMZ.

Pierce, que acumulou aproximadamente US$ 195 milhões (R$ 1,04 bilhão) em salários ao longo de 19 temporadas na NBA, afirma que perdeu uma de suas principais fontes de renda. Segundo os documentos, seu último pagamento da Fox Sports foi recebido em agosto de 2026. Antes disso, ele recebia cerca de US$ 119 mil (R$ 637 mil) por mês da emissora.

Quanto Paul Pierce gasta por mês com pensões e despesas?

De acordo com os documentos, Pierce paga aproximadamente US$ 28 mil (R$ 150 mil) por mês em pensão alimentícia para os filhos e outros US$ 20 mil (R$ 107 mil) em pensão à ex-companheira Princess Santiago. Somados, os compromissos chegam a cerca de US$ 48 mil (R$ 257 mil) mensais.

O ex-jogador também detalhou despesas domésticas e pessoais que, segundo sua declaração, incluem:

Cuidados infantis: US$ 8 mil (R$ 43 mil) por mês;

Restaurantes e alimentação: US$ 7 mil (R$ 37 mil);

Supermercado: US$ 5 mil (R$ 27 mil);

Entretenimento: US$ 3,5 mil (R$ 19 mil);

Contas de serviços públicos: US$ 3,2 mil (R$ 17 mil);

Vestuário: US$ 1 mil (R$ 5,3 mil).

Os valores foram apresentados pelo próprio Pierce nos documentos judiciais e não representam uma avaliação independente de seu patrimônio ou de sua situação financeira.

A declaração financeira foi apresentada durante uma disputa judicial com Princess Santiago, com quem Pierce tem um filho. O ex-jogador pede que a Justiça rejeite uma solicitação da ex-companheira por mais US$ 40 mil (cerca de R$ 214 mil) para despesas com advogados e outros US$ 10 mil (R$ 53 mil) para contratar um contador forense, profissional que pode examinar registros financeiros e patrimoniais.

Santiago questiona a transparência das informações financeiras apresentadas por Pierce e solicita uma análise mais aprofundada de seus bens e rendimentos. Entre os pontos levantados estão informações sobre participações empresariais, investimentos e propriedades. Essas alegações fazem parte da disputa judicial e não significam, por si só, que existam ativos ocultos comprovados.

Em setembro, Pierce já havia sido determinado pela Justiça a pagar US$ 8.508 (aproximadamente R$ 45,5 mil) mensais em pensão alimentícia temporária para o filho e US$ 100 mil (R$ 535 mil) para despesas jurídicas de Santiago. A decisão sobre a pensão é temporária e pode ser revista durante o andamento do processo.

Quanto Paul Pierce ainda recebe após deixar a TV?

Embora tenha afirmado que sua renda mensal proveniente da televisão chegou a zero, Pierce declarou ter recebido aproximadamente US$ 23 mil (R$ 123 mil) em setembro por meio de participações em outros negócios. Em outra reportagem, o ex-jogador também relatou receitas relacionadas a atividades como YouTube e acordos comerciais.

A diferença entre a renda anterior e a atual é um dos argumentos apresentados por sua defesa para contestar os novos pedidos de pagamento. Segundo os documentos citados pelo TMZ, o advogado de Pierce afirma que a perda do contrato com a Fox Sports tornou mais difícil cumprir as obrigações financeiras e arcar com os custos adicionais do processo.

Apesar da declaração de dificuldades, os valores informados não indicam necessariamente falência formal. Pierce relata ter recursos em contas bancárias, imóveis e rendimentos de negócios, enquanto a disputa sobre suas finanças e obrigações familiares continua na Justiça.