Veja o histórico de confrontos entre Palmeiras e Corinthians

O clássico entre Palmeiras e Corinthians é um dos confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro. Conhecido como Dérbi Paulista, o duelo reúne duas das maiores torcidas do país e carrega uma rivalidade centenária, marcada por jogos históricos e decisões importantes.

Neste domingo, 12, o clássico ganhará um novo capítulo. Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam na Neo Química Arena.

Enquanto o Corinthians busca se encontrar dentro de campo e se ajustar sob o comando de Fernando Diniz, o Palmeiras já vem com um trabalho mais consolidado. Líder do Brasileirão, com 25 pontos, o Alviverde quer manter a distância dos adversários na ponta da tabela.

Retrospecto é equilibrado no Dérbi Paulista

O primeiro encontro entre as equipes aconteceu em 6 de maio de 1917. Na ocasião, o Palmeiras, que ainda se chamava Palestra Itália, venceu o Corinthians por 3 a 0. Desde então, os clubes passaram a protagonizar um dos clássicos mais aguardados do calendário.

Ao longo dos anos, os clubes já se enfrentaram 388 vezes em competições oficiais e amistosos. Inclusive, o Palmeiras é a equipe que mais enfrentou o Corinthians na história. No retrospecto geral do confronto, o clube alviverde soma 137 vitórias no clássico, enquanto o Alvinegro possui 133, além dos 118 empates.

O último encontro entre os clubes aconteceu em 8 de fevereiro de 2026 e terminou com a vitória palestrina por 1 a 0, na fase de grupos do Campeonato Paulista.

Além da frequência de confrontos, o clássico também ganhou peso por causa de partidas decisivas em diferentes competições. Palmeiras e Corinthians já se enfrentaram em finais de campeonatos estaduais, nacionais e mata-matas importantes, aumentando ainda mais a rivalidade entre as duas equipes.

Clubes vivem momentos distintos na temporada

Outro fator que mantém o clássico sempre em evidência é a fase vivida pelos clubes em cada temporada. Em 2026, por exemplo, o Palmeiras está em situação melhor que o adversário.

Líder do Brasileirão, a equipe é a atual campeã paulista, além de ter conquistado diversos outros títulos nas últimas temporadas. Além disso, Abel Ferreira está há quase seis anos no comando do time, consolidando um ótimo trabalho.

O Corinthians, por outro lado, tenta se reencontrar na temporada. Embora tenha conquistado a Copa do Brasil em 2025, o Alvinegro vive uma fase inconsistente, trocou de treinador há pouco tempo e ainda tenta encontrar um equilíbrio com Fernando Diniz no cargo.