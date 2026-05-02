Site fraudulento anuncia álbuns e figurinhas da Copa do Mundo mais baratos; veja como se prevenir

Repórter
Publicado em 2 de maio de 2026 às 18h44.
Última atualização em 2 de maio de 2026 às 18h49.
Ao tentar completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, consumidores têm encontrado ofertas de kits com álbum capa dura e 90 pacotes por R$ 119,90, valor abaixo do praticado oficialmente pela fabricante.
Em canais como redes sociais e páginas promocionais, o anúncio apresenta um conjunto que está cerca de 83% mais barato que o vendido no site da Panini. Cada envelope é vendido por R$ 7, enquanto o álbum de capa dura custa R$ 74,90.
A apresentação visual da oferta reproduz elementos associados à marca. O endereço eletrônico inclui o nome da Panini, e o layout utiliza logotipos da empresa e da Copa do Mundo Fifa de 2026. A estrutura do site replica características comuns de comércio eletrônico, como contagem regressiva, indicação de estoque limitado e promessas de frete gratuito.https://exame.com/esporte/veja-todos-os-jogadores-que-estao-no-album-da-copa-do-mundo-2026/
Também aparecem comentários atribuídos a compradores, com relatos sobre o recebimento dos produtos e menções a familiares, estratégia comum em páginas fraudulentas para criar apelo emocional. Há ainda selos que indicam “compra 100% segura” e “produto original”.
A Panini informou que essas ofertas não são legítimas e que os produtos ainda estão em pré-venda, com comercialização restrita a canais oficiais e distribuidores autorizados. Em comunicado publicado nas redes sociais, a empresa alertou para a circulação de golpes antes do lançamento oficial do álbum.
Segundo a publicação, a proximidade do torneio amplia a incidência desse tipo de fraude. O alerta cita que a procura por produtos relacionados à Copa tende a crescer nesse período, o que amplia a exposição dos consumidores a anúncios enganosos.
Outro elemento identificado nas páginas irregulares está na descrição dos itens. Os anúncios informam que cada pacote contém cinco figurinhas, enquanto o padrão adotado pela fabricante prevê sete adesivos por envelope. A divergência nos detalhes do produto funciona como indicativo de inconsistência em relação ao material oficial.Maior e mais caro: 10 curiosidades sobre o álbum da Copa do Mundo 2026
A primeira opção para comprar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de maneira online é por meio do site oficial da Panini, editora responsável pela publicação das figurinhas.
Além do site oficial, a Amazon e Kabum, plataformas de venda online, também oferecem o produto, desde a pré-venda.
Carrefour e Americanas também devem comercializar o álbum, desde a versão mais simples até as com capa prateada e dourada, que custam mais caro.
Em 2026, também será possível adquirir tanto o álbum quanto os pacotes de figurinhas por meio de aplicativos como iFood, Daki e Shopper.
Além da venda tradicional, aplicativos como Keeta e iFood também fizeram parcerias com redes de fast food e mercados, como Oxxo e McDonald's.
Na rede de fast-food, por exemplo, é possível adquirir combos com lanches e venham os pacotes de figurinha. Ou comprar apenas o pacotinho de forma individual, com cinco stickers, pelo preço de R$5,00. No pacote tradicional, são 7, pelo preço de R$ 7.
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho de 2026 e a grande final será em 19 de julho. Essa será a primeira edição do torneio com 48 seleções participantes.
Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.
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