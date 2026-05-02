Site fraudulento anuncia álbuns e figurinhas da Copa do Mundo mais baratos; veja como se prevenir

Ao tentar completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, consumidores têm encontrado ofertas de kits com álbum capa dura e 90 pacotes por R$ 119,90, valor abaixo do praticado oficialmente pela fabricante.

Em canais como redes sociais e páginas promocionais, o anúncio apresenta um conjunto que está cerca de 83% mais barato que o vendido no site da Panini. Cada envelope é vendido por R$ 7, enquanto o álbum de capa dura custa R$ 74,90.

A apresentação visual da oferta reproduz elementos associados à marca. O endereço eletrônico inclui o nome da Panini, e o layout utiliza logotipos da empresa e da Copa do Mundo Fifa de 2026. A estrutura do site replica características comuns de comércio eletrônico, como contagem regressiva, indicação de estoque limitado e promessas de frete gratuito.

Site fraudulento anuncia ofertas falsas de figurinhas da Copa do Mundo (Panini/Divulgação)

Também aparecem comentários atribuídos a compradores, com relatos sobre o recebimento dos produtos e menções a familiares, estratégia comum em páginas fraudulentas para criar apelo emocional. Há ainda selos que indicam “compra 100% segura” e “produto original”.

A Panini informou que essas ofertas não são legítimas e que os produtos ainda estão em pré-venda, com comercialização restrita a canais oficiais e distribuidores autorizados. Em comunicado publicado nas redes sociais, a empresa alertou para a circulação de golpes antes do lançamento oficial do álbum.

Segundo a publicação, a proximidade do torneio amplia a incidência desse tipo de fraude. O alerta cita que a procura por produtos relacionados à Copa tende a crescer nesse período, o que amplia a exposição dos consumidores a anúncios enganosos.

Diferença nos produtos indica fraude

Outro elemento identificado nas páginas irregulares está na descrição dos itens. Os anúncios informam que cada pacote contém cinco figurinhas, enquanto o padrão adotado pela fabricante prevê sete adesivos por envelope. A divergência nos detalhes do produto funciona como indicativo de inconsistência em relação ao material oficial.

Onde comprar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo na internet?

A primeira opção para comprar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de maneira online é por meio do site oficial da Panini, editora responsável pela publicação das figurinhas.

Além do site oficial, a Amazon e Kabum, plataformas de venda online, também oferecem o produto, desde a pré-venda.

Carrefour e Americanas também devem comercializar o álbum, desde a versão mais simples até as com capa prateada e dourada, que custam mais caro.

Álbum de figurinhas também será vendido por aplicativos Em 2026, também será possível adquirir tanto o álbum quanto os pacotes de figurinhas por meio de aplicativos como iFood, Daki e Shopper. Além da venda tradicional, aplicativos como Keeta e iFood também fizeram parcerias com redes de fast food e mercados, como Oxxo e McDonald's. Na rede de fast-food, por exemplo, é possível adquirir combos com lanches e venham os pacotes de figurinha. Ou comprar apenas o pacotinho de forma individual, com cinco stickers, pelo preço de R$5,00. No pacote tradicional, são 7, pelo preço de R$ 7. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho de 2026 e a grande final será em 19 de julho. Essa será a primeira edição do torneio com 48 seleções participantes.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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