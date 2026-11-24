Windows 11: o Histórico de Arquivos permite recuperar cópias anteriores de documentos (Microsoft/Reprodução)
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11h01.
O Histórico de Arquivos do Windows 11 permite recuperar uma versão anterior de um arquivo se a cópia já existia antes do problema. Para não substituir a versão atual, é possível restaurar a cópia em outro local.
A forma mais confiável de recuperar uma versão anterior de arquivo noWindows 11 é o Histórico de Arquivos, recurso que já vem no sistema. Ele faz cópias regulares de documentos e fotos em uma unidade externa ou local de rede e permite voltar a uma versão de horas ou dias antes de uma edição errada ou de uma exclusão.
A condição é uma só: o backup precisa estar ativo antes da perda. O Windows não cria cópias retroativas, e a aba de versões anteriores aparece vazia quando nada foi protegido.
Abaixo, o passo a passo para ativar o recurso, testar a restauração e entender o que fazer quando não existe backup.
É uma função de backup voltada a arquivos pessoais. Segundo a documentação da Microsoft, ele monitora as pastas protegidas e salva cópias das alterações em um destino separado do disco principal.
Por padrão, o recurso cobre as bibliotecas do Windows, como Documentos, Imagens, Vídeos e Música, além da Área de Trabalho. Pastas fora desses locais só entram no backup se forem incluídas em uma biblioteca.
O Histórico de Arquivos não é a mesma coisa que a Restauração do Sistema. Esta reverte configurações e programas do Windows a um ponto anterior e não serve para recuperar um documento específico.
O requisito principal é um destino fora do computador: HD externo, SSD portátil, pendrive de boa capacidade ou uma pasta em rede, como um NAS. Usar o próprio disco C: não protege contra falha do disco ou roubo do notebook.
A unidade deve estar formatada em NTFS. Fabricantes como a Seagate informam que o formato exFAT, comum em discos vendidos para uso em Mac e PC, não funciona com o Histórico de Arquivos.
Também convém instalar as atualizações pendentes do Windows antes de começar. O motivo está detalhado no bloco sobre falhas conhecidas, mais abaixo.
Para proteger uma pasta fora das bibliotecas, clique nela com o botão direito no Explorador de Arquivos e escolha Mostrar mais opções e depois Incluir na biblioteca.
As duas opções devolvem a versão escolhida, mas em lugares diferentes:
Um teste rápido confirma que o backup funciona antes de uma emergência real. O roteiro usa um arquivo fictício e não toca em documentos importantes:
O resultado esperado é o arquivo com "Versão 1" na pasta nova, enquanto o original segue com "Versão 2". Para ver o contraste, repita a criação do arquivo em uma pasta fora das bibliotecas, como C:\Teste. Ao abrir as versões anteriores dela, o Windows informa que não há versões disponíveis.
Pelo Histórico de Arquivos, não. O recurso só devolve o que copiou antes, e o mesmo vale para um documento editado e perdido no intervalo entre dois backups. Há outros caminhos, conforme a situação:
Em setembro de 2026, a Microsoft confirmou que a atualização de segurança KB5124008 impedia o Histórico de Arquivos de criar ou restaurar backups em parte dos computadores com Windows 11 24H2 e 25H2. Os sintomas incluíam o aviso "Reconectar unidade" com o disco conectado e a data do último backup parada.
A correção veio na atualização KB5124010, de 22 de setembro de 2026, para as versões 24H2 e 25H2, e na KB5124006 para a 26H1, segundo o BleepingComputer. Para instalar, abra Configurações, entre em Windows Update, clique em Verificar se há atualizações e reinicie o PC.
Depois, rode Executar agora no painel e confira se a data do último backup mudou.
Não. O Histórico de Arquivos é nativo. O único item extra é uma unidade externa ou um local de rede para guardar as cópias.
As causas mais comuns são backup desativado, pasta fora das bibliotecas protegidas, unidade externa desconectada ou nenhum backup feito depois da criação do arquivo.
Não. Ela reverte configurações e programas do Windows e não substitui o backup de arquivos pessoais.
Sim, desde que tenha espaço suficiente e esteja formatado em NTFS. Unidades em exFAT não funcionam com o recurso.
Glossário
Histórico de Arquivos
Recurso do Windows que guarda cópias de arquivos pessoais para recuperar versões anteriores.
Restauração do Sistema
Função do Windows que reverte configurações e arquivos do sistema para um ponto anterior, não versões de documentos pessoais.
NAS
Dispositivo de armazenamento acessível pela rede local.
NTFS
Sistema de arquivos usado pelo Windows para organizar dados em unidades de armazenamento.
exFAT
Sistema de arquivos comum em unidades externas que precisam funcionar em diferentes sistemas operacionais.