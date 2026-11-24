A forma mais confiável de recuperar uma versão anterior de arquivo noWindows 11 é o Histórico de Arquivos, recurso que já vem no sistema. Ele faz cópias regulares de documentos e fotos em uma unidade externa ou local de rede e permite voltar a uma versão de horas ou dias antes de uma edição errada ou de uma exclusão.

A condição é uma só: o backup precisa estar ativo antes da perda. O Windows não cria cópias retroativas, e a aba de versões anteriores aparece vazia quando nada foi protegido.

Abaixo, o passo a passo para ativar o recurso, testar a restauração e entender o que fazer quando não existe backup.

O que é o Histórico de Arquivos do Windows 11?

É uma função de backup voltada a arquivos pessoais. Segundo a documentação da Microsoft, ele monitora as pastas protegidas e salva cópias das alterações em um destino separado do disco principal.

Por padrão, o recurso cobre as bibliotecas do Windows, como Documentos, Imagens, Vídeos e Música, além da Área de Trabalho. Pastas fora desses locais só entram no backup se forem incluídas em uma biblioteca.

O Histórico de Arquivos não é a mesma coisa que a Restauração do Sistema. Esta reverte configurações e programas do Windows a um ponto anterior e não serve para recuperar um documento específico.

O que é preciso antes de ativar o backup?

O requisito principal é um destino fora do computador: HD externo, SSD portátil, pendrive de boa capacidade ou uma pasta em rede, como um NAS. Usar o próprio disco C: não protege contra falha do disco ou roubo do notebook.

A unidade deve estar formatada em NTFS. Fabricantes como a Seagate informam que o formato exFAT, comum em discos vendidos para uso em Mac e PC, não funciona com o Histórico de Arquivos.

Também convém instalar as atualizações pendentes do Windows antes de começar. O motivo está detalhado no bloco sobre falhas conhecidas, mais abaixo.

Como ativar o Histórico de Arquivos com unidade externa

Conecte a unidade: ligue o HD ou SSD externo ao computador; Abra o Painel de Controle: pesquise "Painel de Controle" no menu Iniciar e entre em Sistema e Segurança; Acesse o recurso: clique em Salvar cópias de backup de seus arquivos com o Histórico de Arquivos; Escolha o destino: se a unidade exibida não for a desejada, clique em Selecionar unidade, marque o disco externo e confirme em OK; Ative: clique em Ativar. Se o Windows perguntar sobre arquivos existentes na unidade, leia o aviso antes de escolher entre mover os dados ou começar do zero; Force a primeira cópia: clique em Executar agora para criar o backup inicial sem esperar o próximo ciclo.

Para proteger uma pasta fora das bibliotecas, clique nela com o botão direito no Explorador de Arquivos e escolha Mostrar mais opções e depois Incluir na biblioteca.

Como recuperar uma versão anterior de arquivo no Windows 11

Localize a pasta: no Explorador de Arquivos, vá até a pasta onde o arquivo estava. Para itens de bibliotecas, use o caminho original, como C:\Usuários

ome\Documentos; Abra as versões: clique com o botão direito na pasta e selecione Restaurar versões anteriores; Escolha a data: na guia Versões Anteriores, selecione a cópia anterior à alteração; Confira o conteúdo: clique na seta de Abrir e escolha Abrir no Histórico de Arquivos para visualizar antes de restaurar; Restaure: clique na seta de Restaurar, escolha Restaurar para e indique uma pasta diferente da original.

Restaurar ou Restaurar para: qual a diferença?

As duas opções devolvem a versão escolhida, mas em lugares diferentes:

Restaurar: grava a versão antiga no local original e substitui o arquivo atual. A Microsoft avisa que essa substituição não pode ser desfeita;

grava a versão antiga no local original e substitui o arquivo atual. A Microsoft avisa que essa substituição não pode ser desfeita; Restaurar para: salva a versão antiga em outra pasta e mantém o arquivo atual intacto.

Teste: como criar duas versões de um documento e recuperar a primeira

Um teste rápido confirma que o backup funciona antes de uma emergência real. O roteiro usa um arquivo fictício e não toca em documentos importantes:

Crie a pasta Teste-Historico dentro de Documentos; Dentro dela, crie o arquivo relatorio-teste.txt com o texto "Versão 1 do documento" e salve; No painel do Histórico de Arquivos, clique em Executar agora; Abra o mesmo arquivo, troque o texto por "Versão 2 do documento" e salve; Volte ao painel e clique de novo em Executar agora; Clique com o botão direito em Teste-Historico, abra Restaurar versões anteriores e selecione a cópia mais antiga; Use Restaurar para e aponte uma pasta nova, como Documentos\Restaurado-Teste.

O resultado esperado é o arquivo com "Versão 1" na pasta nova, enquanto o original segue com "Versão 2". Para ver o contraste, repita a criação do arquivo em uma pasta fora das bibliotecas, como C:\Teste. Ao abrir as versões anteriores dela, o Windows informa que não há versões disponíveis.

Dá para recuperar um arquivo que nunca teve backup?

Pelo Histórico de Arquivos, não. O recurso só devolve o que copiou antes, e o mesmo vale para um documento editado e perdido no intervalo entre dois backups. Há outros caminhos, conforme a situação:

Arquivo no OneDrive: documentos sincronizados com o serviço têm histórico próprio. Clique com o botão direito no arquivo e escolha Histórico de versões , ou faça o mesmo em onedrive.com, segundo o suporte da Microsoft;

documentos sincronizados com o serviço têm histórico próprio. Clique com o botão direito no arquivo e escolha , ou faça o mesmo em onedrive.com, segundo o suporte da Microsoft; Documento do Office: Word, Excel e PowerPoint mostram versões salvas na nuvem em Arquivo , Informações e Histórico de versões ;

Word, Excel e PowerPoint mostram versões salvas na nuvem em , e ; Arquivo excluído de vez: o Windows File Recovery , programa gratuito da Microsoft na Microsoft Store, vasculha o disco em busca de dados apagados. Funciona por linha de comando e exige salvar o resultado em outra unidade;

o , programa gratuito da Microsoft na Microsoft Store, vasculha o disco em busca de dados apagados. Funciona por linha de comando e exige salvar o resultado em outra unidade; Arquivo sobrescrito sem nuvem nem backup: as chances são baixas. Programas de recuperação procuram dados apagados, não versões substituídas pelo próprio salvamento.

Histórico de Arquivos parou de funcionar após atualização?

Em setembro de 2026, a Microsoft confirmou que a atualização de segurança KB5124008 impedia o Histórico de Arquivos de criar ou restaurar backups em parte dos computadores com Windows 11 24H2 e 25H2. Os sintomas incluíam o aviso "Reconectar unidade" com o disco conectado e a data do último backup parada.

A correção veio na atualização KB5124010, de 22 de setembro de 2026, para as versões 24H2 e 25H2, e na KB5124006 para a 26H1, segundo o BleepingComputer. Para instalar, abra Configurações, entre em Windows Update, clique em Verificar se há atualizações e reinicie o PC.

Depois, rode Executar agora no painel e confira se a data do último backup mudou.