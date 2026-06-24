Por que encontro com a Escócia virou mau presságio para o Brasil em Copas do Mundo

O dado viralizou entre torcedores no Reddit após a confirmação de mais um duelo entre as seleções na Copa do Mundo de 2026.

"Perdemos, galera. O Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo quando a Escócia caiu no nosso grupo. E olha que tínhamos amplo favoritismo tanto em 1982 quanto em 1998.", comentou o usuário /rafaelidades em um post de sete meses atrás.

Quatro encontros, nenhum título

Brasil e Escócia já mediram forças quatro vezes em Copas do Mundo. O primeiro duelo aconteceu em 1974, na Alemanha Ocidental, e terminou empatado por 0 a 0. Naquela edição, a Seleção ficou em quarto lugar.

Em 1982, na Espanha, o Brasil venceu por 4 a 1, em uma das atuações marcantes da equipe comandada por Telê Santana. Apesar do futebol encantador, a campanha terminou com a eliminação na segunda fase diante da Itália.

O terceiro encontro ocorreu na Copa de 1990, na Itália. A Seleção venceu por 1 a 0 na fase de grupos, mas acabou eliminada pela Argentina nas oitavas de final.

Já em 1998, na França, Brasil e Escócia fizeram o jogo de abertura do torneio. Os brasileiros venceram por 2 a 1 e avançaram até a decisão, mas perderam a final para a França.

Invencibilidade segue intacta

Apesar da curiosa coincidência, o retrospecto é amplamente favorável ao Brasil. Em Copas do Mundo, são três vitórias brasileiras e um empate contra os escoceses. A Seleção nunca perdeu para o adversário no torneio.

O domínio também se estende ao histórico geral do confronto. Em dez partidas disputadas entre amistosos e jogos oficiais, o Brasil soma oito vitórias e dois empates.

Se a Escócia traz azar, a Inglaterra traz sorte

Há, porém, um contraponto curioso que alimenta o misticismo do torneio. Se a Escócia carrega uma coincidência negativa, a Inglaterra representa exatamente o oposto. Em todas as quatro Copas do Mundo em que o Brasil enfrentou os ingleses, a Seleção terminou a competição como campeã.

Isso aconteceu em 1958, com empate por 0 a 0 na fase de grupos; em 1962, com vitória por 3 a 1 nas quartas de final; em 1970, com o histórico triunfo por 1 a 0 ainda na primeira fase; e em 2002, com a virada por 2 a 1 nas quartas.

O retrospecto perfeito transformou a Inglaterra em uma espécie de amuleto para o Brasil em Mundiais, já que cada encontro entre as seleções foi seguido pela conquista da taça.

Cafu, na comemoração do penta, em 2002: Copa deve trazer movimento extra de quase 1,5 bilhão de reais ao comércio (Alex Livesey/Getty Images) (Alex Livesey / Equipe/Getty Images)

Novo confronto decide posição do Brasil no Grupo C

Apesar de toda a mística, a estatística não tem qualquer influência prática dentro de campo. E, hoje, mais um capítulo será escrito na história dos confrontos entre Brasil e Escócia.

Vinicius Júnior, Neymar, Endrick e companhia encontrarão os escoceses no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O confronto será importante para definir em qual posição o Brasil vai terminar no Grupo C, que vai determinar qual seleção o time comandado por Carlo Ancelotti vai enfrentar na fase de mata-mata.

O jogo será transmitido pela TV Globo, getv, SBT, CazéTV e Sportv.