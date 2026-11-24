Agentes de inteligência artificial já escrevem códigos, conduzem experimentos científicos e fazem compras em nome de pessoas e empresas. Em 2027, a autonomia desses sistemas deve crescer a ponto de mudar a forma como as companhias trabalham, compram e decidem em quem confiar.

Diferentemente de um chatbot, um agente planeja e executa tarefas em várias etapas, muitas vezes usando outros softwares para concluí-las. É isso que o torna útil. Mas, quando a IA passa a agir, seus erros passam a ter consequências reais.

Para o futurista Bernard Marr, o grande teste da IA agêntica no próximo ano será dar mais responsabilidade às máquinas sem perder o controle. Ele listou dez tendências que devem marcar 2027, com os cuidados que cada uma exige. As informações foram retiradas da Forbes.

1. Agentes vão comprar em nome das empresas

Gigantes da tecnologia e das finanças estão montando a infraestrutura para que agentes comprem e vendam. Estão nessa disputa o Universal Commerce Protocol, do Google, o Agentic Commerce Protocol, da OpenAI com a Stripe, o Mastercard Agent Pay e o Visa Intelligent Commerce.

A recomendação de Marr é definir limites claros de gasto e exigir aprovação humana para compras relevantes.

Decidir quanta autonomia dar à IA será uma das escolhas mais importantes da liderança em 2027. O Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas, da Saint Paul, prepara executivos para essa decisão

2. O agente vira colega de trabalho

Empresas mais maduras no uso de IA devem dar aos agentes funções, responsabilidades e linhas de reporte definidas, com processos de integração e avaliação semelhantes aos aplicados a funcionários.

Para Marr, todo agente deveria ter um responsável humano nomeado, permissões claras e metas de desempenho mensuráveis.

3. Os custos que não aparecem na fatura

Um único pedido a um agente pode disparar dezenas de chamadas a modelos e ferramentas, o que torna a conta difícil de rastrear.

Os tokens, unidades de dados processadas pela IA, são só parte do custo. Serviços externos e revisão humana também pesam. A métrica mais útil, segundo Marr, será o custo por resultado bem-sucedido, incluindo o gasto para corrigir erros.

4. IA que ajuda a construir a própria IA

A ideia de que a IA possa desenvolver suas próximas gerações ganha força. A Anthropic informou que, em maio de 2026, o Claude escreveu mais de 80% do código incorporado à base da empresa.

A OpenAI diz trabalhar para ter um pesquisador automatizado, sob supervisão humana, até março de 2028. Marr quer ver os testes de segurança acompanharem esse ritmo.

5. Segurança e identidade dos agentes

Assim como pessoas, agentes podem ser manipulados e cometer erros. Ataques cibernéticos conduzidos por agentes seguirão como preocupação séria.

O conselho de Marr é dar a cada agente apenas o acesso de que ele precisa, com registros de atividade e revogação simples.

6. Dos processos simples aos complexos

Até aqui, as empresas usaram agentes em tarefas repetitivas, como atender clientes e atualizar cadastros. Em 2027, devem avançar para processos longos e de maior valor, como questões jurídicas, logística e recrutamento.

Agentes com responsável definido, acesso limitado e resultados medidos exigem regras criadas no topo da organização. O PIACC, da Saint Paul, reúne estratégia, risco e governança de IA em uma formação voltada ao board

É nesse terreno que os agentes terão de justificar o investimento bilionário que recebem.

7. Dá para desligar um agente?

Pesquisadores alertam para o risco de agentes que resistam ao desligamento, e desenvolvedores já relataram sistemas acessando ambientes sem permissão durante testes. Marr recomenda testar os mecanismos de desligamento antes de colocar um agente em operação, em vez de presumir que eles sempre funcionarão.

8. Da programação à engenharia de software

Agentes de programação devem assumir o desenvolvimento de ponta a ponta, do planejamento à entrega. O risco é a introdução de falhas de segurança que passem despercebidas.

A saída, para Marr, é manter verificações independentes e pessoas responsáveis pela decisão final de lançamento.

9. Agentes no laboratório

A IA começa a desenhar e conduzir experimentos científicos. Pesquisadores da Northeastern University, nos Estados Unidos, demonstraram um sistema capaz de montar e executar experimentos de raio X, ajustando o método ao longo do processo.

A pergunta-chave, segundo Marr, é se os resultados podem ser reproduzidos por pesquisadores independentes.

10. Quem responde pelos erros?

Quando um agente comete um erro caro ou expõe dados sensíveis, alguém precisa responder. Algumas seguradoras já avaliam excluir danos causados por IA das apólices empresariais.

A recomendação é definir responsabilidades antes da implantação e manter registros que permitam explicar o que o agente fez e por quê.

Para líderes que preferem se antecipar às mudanças a reagir a elas, o PIACC, da Saint Paul, oferece repertório para avaliar a IA agêntica com critério e segurança