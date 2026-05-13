Juventude x São Paulo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Juventude e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

São Paulo joga pelo empate

O São Paulo venceu o confronto de ida por 1 a 0 no Morumbis e chega em vantagem para a partida no Rio Grande do Sul.

Com isso, o Tricolor paulista precisa apenas de um empate para avançar à próxima fase.

Juventude aposta no Alfredo Jaconi

O Juventude precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Se conquistar uma vitória por dois ou mais gols, a equipe gaúcha garante a classificação no tempo normal.

Onde assistir Juventude x São Paulo ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.

Que horas é o jogo Juventude x São Paulo hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).