Esporte

Juventude x São Paulo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil

São Paulo Futebol Clube (Getty Images)

São Paulo Futebol Clube (Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 05h00.

Juventude e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

São Paulo joga pelo empate

O São Paulo venceu o confronto de ida por 1 a 0 no Morumbis e chega em vantagem para a partida no Rio Grande do Sul.

Com isso, o Tricolor paulista precisa apenas de um empate para avançar à próxima fase.

Juventude aposta no Alfredo Jaconi

O Juventude precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Se conquistar uma vitória por dois ou mais gols, a equipe gaúcha garante a classificação no tempo normal.

Onde assistir Juventude x São Paulo ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.

Que horas é o jogo Juventude x São Paulo hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).

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