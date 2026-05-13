Juventude x São Paulo: horário, onde assistir e cenário do jogo

São Paulo Futebol Clube (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de maio de 2026 às 05h00.
Juventude e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.
O São Paulo venceu o confronto de ida por 1 a 0 no Morumbis e chega em vantagem para a partida no Rio Grande do Sul.
Com isso, o Tricolor paulista precisa apenas de um empate para avançar à próxima fase.
O Juventude precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.
Se conquistar uma vitória por dois ou mais gols, a equipe gaúcha garante a classificação no tempo normal.
A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.
O confronto acontece às 19h (de Brasília).