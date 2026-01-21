Flamengo x Vasco: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

O Flamengo enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, 21, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta), ge TV (YouTube), Sportv e Premiere.

O clássico coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos. O Flamengo ainda busca sua primeira vitória na competição, agora com seu elenco principal em campo e sob o comando de Filipe Luís, que estreia como treinador no time profissional. Já o Vasco tenta manter a invencibilidade no estadual e, de quebra, acabar com um longo jejum de vitórias diante do rival: são 12 jogos sem vencer o Rubro-Negro.

O duelo marca o primeiro grande teste para ambos os elencos neste início de temporada e promete casa cheia no Maracanã.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Vasco hoje pelo Campeonato Carioca?

Como assistir online o jogo Flamengo x Vasco hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay (para assinantes da Globo, Sportv e Premiere) e pelo ge TV no YouTube.

Prováveis escalações de Flamengo x Vasco