Vasco x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira, 12 de março, às 19h30, em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo que coloca frente a frente o time carioca, agora sob o comando de Renato Gaúcho, e o Verdão, que chega embalado pelo título paulista.

Como chega o Vasco para o confronto

O Vasco entra em campo pressionado neste início de Brasileirão. A equipe soma apenas um ponto em quatro jogos, ocupa a última posição da tabela e terá a estreia de Renato Gaúcho no comando após a saída de Fernando Diniz e a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca.

Para a partida, o time carioca segue sem o volante Jair, que ainda se recupera no departamento médico. A tendência é de mudanças na formação, com possibilidade de um meio-campo mais reforçado e David aparecendo no setor ofensivo.

Como chega o Palmeiras para o confronto

O Palmeiras vive cenário oposto. O time de Abel Ferreira lidera o Brasileirão com 10 pontos, está invicto após quatro rodadas e chega embalado pela conquista do Campeonato Paulista sobre o Novorizontino no último fim de semana.

Para o duelo no Rio, o Verdão segue sem Paulinho, que está em fase final de transição física. Vitor Roque, que atuou no sacrifício na decisão e marcou o gol da vitória em Novo Horizonte, iniciou tratamento após o trauma no tornozelo esquerdo sofrido ainda na semifinal contra o São Paulo. Mauricio, com um ferimento no pé esquerdo, também ficou fora das atividades de campo, assim como o zagueiro Murilo, que teve diagnosticada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e seguirá em tratamento conservador.

Onde assistir a Vasco x Palmeiras

O jogo entre Vasco e Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Record, pela CazéTV e pelo Premiere. A partida começa às 19h30, de Brasília, nesta quinta-feira, 12 de março. O confronto será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações de Vasco x Palmeiras

Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros ou Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, David e Andrés Gómez.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven ou Giay, Gustavo Gómez, Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Emiliano Martinez ou Lucas Evangelista, Felipe Anderson ou Allan e Arias; Flaco López e Sosa.